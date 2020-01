Schalke plant Sturm auf Europapokalplätze mit Mut und Demut

David Wagner hat noch nie gesagt, dass Schalke jetzt in die Champions League kommt – auch am Donnerstag nicht, als es darum ging, einen Strich unter die Vorbereitung zu ziehen und die Mannschaft auf die zweite Serie einzustimmen. Schalke eröffnet die Rückrunde der Fußball-Bundesliga an diesem Freitagabend (20.30 Uhr) in der Arena mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach – zwei Mannschaften, auf die sich die Liga freut. Allein die Tatsache, dass diese Paarung als Eröffnungsspiel ausgewählt wurde, zeigt: Schalke ist nach einem Jahr wieder chic – auch schon wieder chic genug für die Rückkehr nach Europa?

Schalke-Trainer Wagner sieht neun Mitbewerber

Die starke Hinrunde hat den im Vorjahr tief gestürzten Vize-Meister von 2018 wieder zu einem Anwärter für die internationalen Plätze gemacht; zumindest für die Europa League, wenn nicht sogar für die Königsklasse. Zur Hälfte der Saison liegt Schalke auf Platz fünf, punktgleich mit dem Vierten Dortmund (je 30), zwei Zähler vor dem Sechsten Leverkusen (28). Wagner sagt: „Zu Beginn der Saison haben wir gedacht, wir sind chancenlos, wenn es darum geht, die ersten sechs, sieben Plätze zu verteilen. Jetzt haben wir eine Halbserie gespielt und wir haben eine Chance – nicht mehr und nicht weniger.” Dass er mit seiner Mannschaft diese Chance nutzen möchte, versteht sich von selbst – zu mehr lässt er sich nicht verleiten, weil bis zu neun andere Teams ebenso ambitioniert seien. Zuletzt im Trainingslager in Fuente Alamo hatte der 48-Jährige zu diesem Kreis der Bewerber gesagt: „Wir spielen da mit, das haben sich die Jungs erarbeitet, sie sind auch total ambitioniert. Aber weiter Demut an den Tag zu legen, ist nichts Verwerfliches. Die werden wir uns beibehalten, weil wir wissen, dass wir letztes Jahr fast abgestiegen wären.”

Mit Mut zur Attacke und Demut im Umgang mit der Konkurrenz: So will Schalke seine Chance auf Europa angehen.

Kein Spieler schießt übers (Saison-) Ziel hinaus

Diese Einschätzung wird auch getragen von Äußerungen aus dem Mannschaftskreis. Es gibt keinen Spieler, der übers (Saison-) Ziel hinausschießt und Schalke jetzt schon besser macht, als man ist. Jeder betont, dass es vor allem darum gehe, jetzt so weiterzumachen wie in der Hinrunde – wenn das gelingt, hält Mittelfeldspieler Suat Serdar zum Beispiel in der Endabrechnung einen Platz zwischen drei und sechs für machbar. Es spricht für die gesunde Selbsteinschätzung des 22-Jährigen, wenn er nicht die Champions-League-Chance hervorhebt, sondern erklärend hinzufügt: „Die Europa League wäre für unsere junge Truppe nicht so verkehrt. Ich denke, wir könnten da schon gut mitspielen.” Demut – auch im Angesicht der Defizite und Schwächen, die Schalke noch hat.

Über Gladbach geht’s nach oben

Um einen Platz unter den ersten Vier zu erreichen, müsste schon allerhand zusammenkommen. Realistisch betrachtet, ist Tabellenführer Leipzig zu weit weg (sieben Punkte mehr). Auch Bayern und Dortmund werden für Schalke kaum zu packen sein, wenn diese Mannschaften in der Rückrunde ihre Qualität auf den Platz bringen (was in der Hinrunde freilich nicht der Fall war). Bleibt Borussia Mönchengladbach als Team, das Schalke überholen müsste, um in die Champions League zu kommen. Gladbach, der Gegner zum Auftakt an diesem Freitag in der Arena, hat fünf Punkte mehr. Wenn Schalke tatsächlich mit einem Sieg starten könnte, dann könnten die Karten da neu gemischt werden.

Noch nicht gesichert ist bei Schalke der Einsatz von Amine Harit, in jedem Fall fehlen noch die weiter verletzten Weston McKennie, Benjamin Stambouli und Salif Sané sowie der noch zweimal gesperrte Alexander Nübel. Den ehemaligen Kapitän zählt Wagner weiter dazu, über Nübels Ehrgeiz sagte er: „Alex wird genauso wie alle anderen dafür fighten, dass wir aus dieser Ausgangsposition eine wahnsinnige Saison machen.“ Und weiter: „Die Chance ist da, wir wollen versuchen, sie zu nutzen, aber wir haben null Sicherheit – am Ende gibt es neun Mannschaften, die um diese sechs, sieben Plätze fighten. Wir gehören dazu.”

Mut, Demut – und kein Übermut. Schalke freut sich auf die zweite Serie. Jetzt geht’s los.