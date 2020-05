Schalke: Nübel-Berater Backs holt zu einem Rundumschlag aus

F C Schalke 04

Gelsenkirchen. „Was rund um Alex passiert, ist von vielen Seiten verantwortungslos“, sagt Stefan Backs, der Berater des Noch-Schalke-Torwarts Alexander Nübel.

Der Tag, an dem es offiziell wurde, dass er nach dieser Saison ablösefrei zum FC Bayern München wechseln wird, hat sein Leben verändert. Und Alexander Nübel, der inzwischen nicht mehr erste Torwart des Bundesligisten FC Schalke 04, kann froh sein, dass er in dieser Saison wegen der Corona-Pandemie wohl nicht mehr vor Zuschauern auftreten muss. Zumal auch die Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Alexander Nübel hat nicht nur einmal erzählt, dass er nur wenig oder sogar gar nichts lese. Dennoch wird dem 23-Jährigen nicht entgangen sein, was alles so über ihn gesagt beziehungsweise geschrieben worden ist. Sogar die Berater von Sven Ulreich (31) und Christian Früchtl (20), seiner kommenden Teamkollegen beim FC Bayern München, haben sich hartnäckig zu Wort gemeldet. Und Manuel Neuer (34), die unumstrittene Gelsenkirchener Nummer eins des Rekordmeisters, hat ebenfalls seinen Unmut geäußert.

Rummenigge: „Der FC Bayern verbitte sich abwertende Kommentare“

Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandschef des FC Bayern, hat deshalb inzwischen versucht, ein Machtwort zu sprechen. „Alle Entscheidungsträger des FC Bayern inklusive Cheftrainer Hansi Flick sind sehr glücklich darüber, dass Alexander Nübel zur neuen Saison Spieler des FC Bayern wird“, hat der 64-Jährige mitteilen lassen.

„Er ist einer der besten Nachwuchstorhüter Europas und ein wichtiger Spieler für die Zukunft unserer Mannschaft“, hat Karl-Heinz Rummenigge gesagt. „Weiterhin möchten wir festhalten, dass sich der FC Bayern abwertende Kommentare von Spielerberatern über andere Spieler des FC Bayern grundsätzlich verbittet.“

Berater Stefan Backs schließt aus, dass Alexander Nübel verliehen wird

Nichtsdestotrotz werden Alexander Nübel, der seine Schalker Kapitänsbinde an Omar Mascarell sowie seinen Stammplatz an Markus Schubert verloren hat, und dessen Berater Stefan Backs in den sozialen Netzwerken weiterhin beschimpft. „Was rund um Alex passiert, ist von vielen Seiten verantwortungslos“, sagt der 55-jährige Stefan Backs im Gespräch mit der Sport-Bild – und dabei denkt er auch daran, dass die Eltern seines Klienten zu Hause im Kreis Paderborn von Schalke-Anhängern schon bedroht worden und auf ein Kreuzfahrt-Schiff geflüchtet sind.

In München hat Alexander Nübel einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Denkt er, zumal Bayern-Cheftrainer Hansi Flick (55) Nationalkeeper Manuel Neuer und auch Sven Ulreich zuletzt den Rücken gestärkt hat, sogar darüber nach, sich zur neuen Saison ausleihen zu lassen, um Spielpraxis zu sammeln? Anscheinend nicht. Er wird also definitiv 2020/21 für den FC Bayern spielen? „Ja“, antwortet Berater Stefan Backs. „Das wird er.“ (AHa)