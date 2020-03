Köln. Ein Wochenende mit drei Verletzten und erneut null Punkten: Sportlich liegt Schalke vor dem Pokalspiel am Dienstag gegen Bayern am Boden.

Ozan Kabak versuchte es noch einmal, doch nach zwei, drei Schritten brach er ab – zu groß waren die Schmerzen. Ein Bild der Verzweiflung, das ebenso von der Schalker 0:3-Niederlage in Köln übrig blieb wie das vom weinenden Torwart Alexander Nübel und das von aufgebrachten Fans. Auf Schalke kommt im Moment alles zusammen. Die Mannschaft liegt vor dem Pokalspiel am Dienstag (20.45 Uhr) gegen die Bayern: Am Boden.

Die Verletzungen sind ein Teil dieser Geschichte, bei der es zugeht wie im Arztzimmer: Der Nächste bitte. Ozan Kabak musste vom Rasen des Kölner Stadions direkt ins Krankenhaus, wo er die Nacht verbrachte und erst am Sonntag entlassen wurde. Zur Beruhigung taugte die Diagnose nur zum Teil: Der Verteidiger hat eine starke Beckenprellung erlitten, er wird Schalke damit bis auf Weiteres fehlen. Immerhin konnte ein Knochenbruch ausgeschlossen werden und auch die inneren Verletzungen, die Trainer David Wagner zuerst befürchtet hatte, wurden offenbar nicht festgestellt.

Todibo für Kabak – und die Hoffnung auf Sané und Stambouli

Der eisenharte Kabak hatte sich in Köln bereits in der ersten Halbzeit bei einem Zusammenprall mit Jhon Cordoba verletzt, für ihn wurde Jean-Clair Todibo eingewechselt, der ihn auch gegen die Bayern vertreten wird; zudem sollen ja auch die weiteren Innenverteidiger Salif Sané und Benjamin Stambouli, die seit vier Monaten verletzt sind, im März wieder spielen können.

Mascarell zu ersetzen, wird schwierig – Serdar fehlt auch gegen Bayern

Viel schwieriger wird es, Omar Mascarell zu ersetzen: Denn der Kapitän fällt mit einen Sehnenabriss im Adduktorenbereich sogar bis zum Saisonende aus. Er verletzte sich ebenso wie Suat Serdar (Zeh angebrochen) bereits am Freitag beim geheimen Abschlusstraining. Man kann sich gut vorstellen, dass diese Nachrichten Schalke schon vor dem Spiel in Köln wie Keulenschläge getroffen haben. „Wir suchen keine Alibis, aber wenn man sich die Liste der Verletzungen anschaut, dann ist das immens“, erklärte Sportvorstand Jochen Schneider nach einem Wochenende mit drei neuen Verletzten und erneut null Punkten: „Es sind viele Spieler dabei, die in der Hinrunde unser Spiel getragen haben.“ Vor allem Suat Serdar, der ganz sicher auch am Dienstag im Pokal ausfallen wird und wahrscheinlich auch am Samstag im nächsten Bundesligaspiel gegen Hoffenheim. Alessandro Schöpf hat nicht Serdars herausragende Klasse. An Weston McKennie liegt es, sich ohne Mascarell zu profilieren.

Nicht alles kann man auf die Verletzungen reduzieren

„So exorbitant, wie uns das jetzt trifft, das ist Wahnsinn“, sagte David Wagner. Was er aber auch deutlich machte: Nicht alles bei der erneuten Klatsche lässt sich auf das Verletzungspech reduzieren. Des Trainers analytische Kritik war deutlich: „Die Tore, die wir bekommen haben, sind einfach zu billig. Ein Tor nach einem Standard, ein Tor nach einem Konter und dann ein Tor nach einem Torwartfehler.“ Schalke stand dreimal Pate bei den Kölner Treffern durch Sebastiaan Bornauw (9.) und Jhon Cordoba (39.) – das 3:0 in der 75. Minute legte sich Alexander Nübel sogar selbst ins Netz, es wurde als Eigentor gewertet.

Für das harmlose Offensivspiel bringt der Trainer angesichts der Verletzungen hingegen noch Verständnis auf. „Es ist offensichtlich, dass wir gerade riesengroße Schwierigkeiten haben“, konstatiert Wagner und fügt an: „Einen Teil davon können wir lösen, einen Teil aber auch nicht. Denn wir sind keine Ärzte.“