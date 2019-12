Gelsenkirchen. Der Zeitplan für die 18. Auflage der World Team Challenge der Biathleten auf Schalke steht. Es wird das Abschiedsrennen für Laura Dahlmeier.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schalke-Startschuss für Dahlmeier-Abschied fällt 18.15 Uhr

Der Zeitplan steht: Das Massenstartrennen der 18. World Team Challenge der Biathleten wird am 28. Dezember (Samstag) um 18.15 Uhr in der Veltins-Arena erfolgen. Rund 50 Minuten später wird das Verfolgungsrennen beginnen. Zu diesem Zeitpunkt werden zahlreiche Fans schon mehrere Stunden rund um die Schalker Veltins-Arena hinter sich haben. Beginn des Spektakels wird um 11 Uhr sein, wenn das Veranstaltungsgelände und das Winterdorf geöffnet werden. Der Beginn des Rahmenprogramms ist für 12 Uhr vorgesehen.

Seine Besonderheit erhält das 18. Treffen der Weltklasse-Biathletinnen und -Biathleten dadurch, dass eine Königin dieses Sports in Gelsenkirchen ihre Karriere beenden wird: Laura Dahlmeier. Die 26-jährige Garmisch-Partenkirchnerin, die 2018 in Pyeongchang im Sprint sowie in der Verfolgung Olympiasiegerin geworden ist, sieben Weltmeister-Titel gewonnen hat und nun unter anderem als TV-Expertin beim ZDF arbeiten wird, wird ihr Abschiedsrennen gemeinsam mit Erik Lesser bestreiten.

Dorothea Wierer und Lukas Hofer starten als Titelverteidiger

„Es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, dass ich mich noch einmal persönlich von den vielen Biathlon-Fans verabschieden kann“, hat Laura Dahlmeier bereits im Mai gesagt. „In den vergangenen Jahren habe ich zum Beispiel bei Magdalena Neuner oder bei Ole Einar Björndalen gesehen, dass Biathlon auf Schalke dafür der absolut richtige Rahmen ist.“ Das zweite deutsche Duo in der Veltins-Arena werden Denise Herrmann und Benedikt Doll bilden.

Dabei sein werden auch die Titelverteidiger, Dorothea Wierer und Lukas Hofer aus Italien, die sich 2018 nach einem packenden Rennen knapp vor Franziska Preuß und Simon Schempp den Sieg gesichert haben. „Neben der für mich so wichtigen Heim-WM 2020 in Antholz ist die Titelverteidigung der World Team Challenge ein weiteres Ziel, das ich gerne erreichen möchte. Ich freue mich schon darauf, mit Lukas Hofer diesen besonderen Titel zu verteidigen“, sagt die 29-Jährige. (AHa)