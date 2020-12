Schalke-Trainer Torsten Fröhling bastelt an noch mehr Profis

Gelsenkirchen. Zwei U-23-Spieler des FC Schalke 04 können in dieser Saison schon auf Bundesliga-Minuten zurückblicken: Matthew Hoppe und Luca Schuler.

Das Hauptziel der Knappenschmiede des FC Schalke 04 ist bekanntlich, auszubilden, junge Spieler für den Profi-Fußball vorzubereiten. Und das ist Torsten Fröhling, dem Trainer des U-23-Teams, des Regionalliga-Achten, insofern gelungen, als zwei seiner Spieler in dieser Saison schon zu Bundesliga-Einsätzen gekommen sind: US-Boy Matthew Hoppe und Luca Schuler.

„Das hat uns als Trainerteam, aber auch die Mitspieler sehr stolz gemacht“, sagt Torsten Fröhling im Interview auf knappenschmiede.de. „Immer wieder trainieren Spieler von uns bei den Profis mit. Die Verbindung ist sehr eng. Wenn wir helfen können, dann tun wir das. Das gehört zu unserem Hauptjob. U-23-Spieler, die Erfahrung in der Bundesliga sammeln dürfen, tauchen in eine andere Welt ein. Sie sollen es genießen, müssen aber auch lernen, sich durchzusetzen.“

Der 19-jährige US-Boy Matthew Hoppe kommt auf 110 Bundesliga-Minuten

Während der 19-jährige Matthew Hoppe, der aus dem A-Junioren-Team von Trainer Norbert Elgert zur U23 gekommen ist, auf 110 Bundesliga-Minuten und sogar einen Startelf-Einsatz am 28. November beim 1:4 bei Borussia Mönchengladbach zurückblicken darf, kommt sein Stürmer-Kollege Luca Schuler auf neun Bundesliga-Minuten. In der Regionalliga hat der 21-Jährige bislang dreimal getroffen.

Positiv bewertet Torsten Fröhling nach der Hinrunde vor allem die Entwicklung seines Teams. „Ganz klar: Wir sind zusammengewachsen“, sagt der 54-jährige Fußball-Lehrer, der seine Mannschaft vor dem Start in die Rückrunde am 10. Januar (Sonntag, 13 Uhr) zu einem Testspiel gegen den Liga-Rivalen SC Preußen Münster bitten wird, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird – also jenen Gegner, gegen den es am vergangenen Samstag in der Regionalliga ein 1:1 gegeben hat. „Die Mentalität in der Mannschaft stimmt“, sagt Torsten Fröhling. „Deswegen macht mir die Arbeit hier auch so viel Spaß.“

Fröhling: „Wir haben uns vorgenommen, uns immer weiter zu verbessern“

Froh ist der Schalker U-23-Trainer, dass der Regionalliga-Spielbetrieb während der Corona-Pandemie nicht zum Erliegen gekommen ist. „Ich war sehr glücklich über die Entscheidung und vor allem dankbar, dass wir diese Hinrunde zu Ende spielen konnten“, sagt er. „Zum Training gehört Wettkampf. Aber jede andere Entscheidung hätte vermutlich auch bedeutet, dass wir den Trainingsbetrieb einstellen müssen. Das wären dann verlorene Wochen und Monate gewesen, in denen sich die Spieler hätten entwickeln können.“

Zwar fällt die Weihnachts- beziehungsweise Winterpause sehr, sehr kurz aus, dennoch freut sich Torsten Fröhling schon auf die Rückrunde. Und? „Wir haben uns vorgenommen, uns immer weiter zu verbessern“, sagt der Schalker U-23-Coach. „Wir wollen Spieler so weiterentwickeln, dass sie sich im Profigeschäft durchsetzen können.“

