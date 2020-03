Nicht gut gespielt, aber trotzdem die dritte Begegnung in Folge gegen einen Abstiegskandidaten gewonnen. So lautete das Fazit nach dem 2:0-Auswärtssieg der U 17 des FC Schalke 04 beim FC Hennef 05 in der Fußball-B-Junioren-Bundesliga. „Das war sicherlich unsere schlechteste Leistung nach der Winterpause“, attestierte Schalkes Trainer Frank Fahrenhorst. „Wie sagt man so schön: Wir haben die Pflichtaufgabe erfüllt, es war ein dreckiger, ein Arbeitssieg. Wir haben uns schwerer getan als in den Spielen zuvor.“

Der Knappen-Nachwuchs war zu langsam in seinen Aktionen und ohne Dynamik im Spiel ohne Ball unterwegs. Die Aktionen waren zäh. Er hatte es allerdings auch nicht einfach, denn der FC Hennef 05 beschränkte sich lange Zeit auf die Defensivarbeit, stand meistens mit neun Spielern um den eigenen Strafraum herum. Deshalb gelang es den Schalkern auch nicht, sich mehrere gute Möglichkeiten zu erarbeiten.

Arbnor Aliu krönt Solo mit dem 2:0

Im Gegensatz zum Hinspiel, das mit einem torlosen Remis zu Ende gegangen war, nutzten die Königsblauen diesmal immerhin zwei ihrer Torchancen. Nach Zuspiel von Ngufor Anubodem war Semin Kojic zur Stelle, um das 1:0 und damit seinen zehnten Treffer in dieser Spielzeit zu erzielen (18.). Auf das zweite Tor dieser Partie mussten die Gäste bis zur Schlussminute warten. Er entsprang einer Einzelleistung von Arbnor Aliu, der ein Solo fast über das gesamte Feld mit dem Tor zum 2:0-Endstand krönte.

Einmal stockte aber auch den Schalkern der Atem. Das war, als der Schiedsrichter in der zweiten Halbzeit beim Stande von 1:0 einen Foulelfmeter für die Hennefer gab. Nur gut für die Gäste, dass Torhüter Justin Treichel, der bereits gegen Borussia Dortmund einen Strafstoß pariert hatte, seinen Ruf als Elfmeterkiller auch diesmal bestätigte.

Tore: 0:1 Semin Kojic (18.), 0:2 Arbnor Aliu (80.).

FC Schalke 04 U 17: Treichel, Anubodem (56. Walter), Guzy (41. Peters), Aliu, Weichert, Shubin, J. Mfundu (41. Musić), Cabrera, Kojic (70. Özgen), Köster (70. Kowalski), Sané.