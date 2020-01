Sommertrainingslager 2019 in Mittersill: Görken Can (rechts) mit Amine Harit.

Gelsenkirchen. Nachdem Schalkes U 23 in der Winterpause drei Neue verpflichtet hat, gibt es auch einen Abgang, der in Zukunft in der Eredivisie spielen wird.

Schalke verliert den ehemaligen Kapitän von Norbert Elgert

Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 haben während der Winterpause reagiert und drei neue Spieler verpflichtet, um vor allem die Defensive zu stärken: Von der U 21 des 1. FC Köln sind Innenverteidiger Calvin Brackelmann und Stürmer Luca Schuler neu dabei, aus der Konkursmasse der SG Wattenscheid 09 ist Außenverteidiger Bastian Fröhlich zu den Königsblauen gestoßen. Es gibt aber auch einen Abgang, der als A-Jugendlicher bei Trainer Norbert Elgert die Kapitänsbinde getragen hat.

Görkem Can gehört nicht mehr zum Aufgebot des Regionalliga-Aufsteigers, der am Samstag mit einer 0:2-Niederlage beim SV Lippstadt 08 in die zweite Saisonhälfte gestartet ist. Der 19-Jährige, dessen Vertrag ursprünglich bis zum 30. Juni 2020 datiert gewesen ist, wechselt mit sofortiger Wirkung in die Eredivisie in den Niederlanden. Dort wird Görkem Can ab sofort das Trikot des FC Groningen tragen. Er hat dort einen Vertrag für zweieinhalb Jahre unterschrieben.

Görkem Can am 20. Mai 2019 im Halbfinal-Rückspiel um die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren in Dortmund. Foto: Christopher Neundorf / firo

Im Halbfinale an Borussia Dortmund gescheitert

Görkem Can war im Sommer 2017 vom Reviernachbarn VfL Bochum in die Knappenschmiede gewechselt und spielte zwei Jahre lang für die A-Junioren bei Trainer Norbert Elgert. Insgesamt kam der gebürtige Gelsenkirchener bei der königsblauen U 19 in 51 Pflichtspielen zum Einsatz und wurde mit seinem Team sowohl in der Saison 2017/18 als auch 2018/19 Westdeutscher Meister, also Erster in der Bundesliga-Staffel West.

In der vergangenen Spielzeit stand Görkem Can als Schalker Kapitän an der Seite von Ahmed Kutucu und Levent Mercan, die inzwischen zum Profi-Kader gehören, im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft, in dem sich das Elgert-Team Borussia Dortmund beugen musste. Nach dem 2:2 im Heimspiel in Oberhausen, in dem Görkem Can per Elfmeter zum 1:1 ausgeglichen hatte, unterlagen die Schalker im Rückspiel im Stadion Rote Erde mit 0:2.

Mit den Schalker Profis im Trainingslager in Mittersill

Zur Saison 2019/2020 rückte Görkem Can, der türkischer U-20-Nationalspieler ist, aber auch schon für deutsche U-Teams gespielt hat, und dessen Marktwert auf 50.000 Euro beziffert wird, in die U-23-Mannschaft der Schalker.

Er spielte dort allerdings keine entscheidende Rolle. Lediglich in zwei Partien der Regionalliga setzte Trainer Torsten Fröhling den Innenverteidiger ein, der in der vergangenen Saison auch ab und an bei den Schalker Profis hatte mittrainieren dürfen und mit im Sommertrainingslager in Mittersill gewesen war. (AHa)