Schalkes Basketballer haben eine neue Nummer 0

Sehr gerne hätten sie Tucker Haymond schon etwas früher offiziell präsentiert. Doch die Freigabe von AEL Limassol, dem vergangenen zyprischen Klub des amerikanischen Shooting Guards, verzögerte sich. Nun aber darf der 25-Jährige loslegen und wird am Samstagabend (25. Oktober, 19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Tigers Tübingen sein Debüt für die Basketballer des FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga Pro A feiern.

„Ich hatte ja bereits die Möglichkeit, mir ein Heimspiel anzuschauen, und freue mich sehr, für die Schalke-Fans aufzulaufen“, sagt die neue Nummer 0 der königsblauen Korbjäger, die vor ihrem Wechsel nach Zypern für die Rheinstars Köln in der 2. Bundesliga Pro B gespielt hat und dort mit 22,1 Punkten der Topscorer der Liga gewesen ist. „Man hat in der Pro B gesehen, dass er ein sehr guter Scorer ist, und ich denke, dass er auch in der Pro A eine gute Rolle spielen kann“, sagt Schalkes Basketball-Chef Tobias Steinert. „Man muss natürlich abwarten, wie er sich in einem homogeneren Team macht, da er in Köln oft auf sich alleine gestellt war und viele Abschlüsse nehmen musste. Wir sind aber optimistisch, dass er uns auf Anhieb weiterhelfen wird, uns sind froh, dass wir die anstehenden Aufgaben wieder mit einem vollständigen Kader angehen können.“

Meister in der G-League mit den Austin Spurs

Nachdem der Brite Jordan Spencer die Schalker auf eigenen Wunsch verlassen hatte, suchten die Verantwortlichen der Königsblauen einen Nachfolger – und sie wurden ganz schnell fündig. Tucker Haymond kann getrost als Wunschspieler bezeichnet werden. Der 1,98-Meter-Mann, der an der Western Michigan University auf Anhieb den Sprung in die Start-Fünf und dort vor allem in seinen beiden letzten College-Jahren mit einem Schnitt von 14,8 beziehungsweise 15,9 Punkten brilliert hatte und anschließend mit dem Farm Team des NBA-Klubs San Antonio Spurs, den Austin Spurs, sogar den Titel in der G-League gewonnen hatte, folgte prompt der Schalker Einladung zum Tryout. Und? „Er hat Alex und mich auf Anhieb überzeugt“, sagt Tobias Steinert.

Alexander Osipovitch, der nun zwölf Basketballer in seinem Aufgebot weiß, ist von seinem neuen Mann vor allem wegen dessen Vielseitigkeit angetan. „Tucker ist ein Spieler, der offensiv und defensiv verschiedene Qualitäten mitbringt“, sagt der Schalker Headcoach. „Er passt spielerisch gut in unser Team und ist menschlich auch ein sehr guter Typ, der sich hoffentlich schnell integrieren wird. Natürlich muss er sich erst einmal in der Pro A beweisen, aber wir sehen in ihm jemanden, der unsere Mannschaft weiterbringen und unsere Entwicklung vorantreiben kann. Das hat er bei seinem Tryout auch sofort gezeigt.“

Tucker Haymond jedenfalls hat eine klare Vorstellung von seinen kommenden Basketball-Tagen und -Wochen. „Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit bekomme, meine Karriere beim FC Schalke 04 fortzusetzen“, sagt er. „Jetzt wollen wir gemeinsam einen Run starten und möglichst viele Spiele gewinnen.“ Am besten schon das erste am Samstags gegen die Tigers aus Tübingen.