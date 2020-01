Schalkes Bastian Schwengers trifft sogar zweistellig

Dass die Handballer des FC Schalke 04 im Viertelfinale des Kreispokals stehen, ist keine Überraschung. Sehr positiv war allerdings, wie souverän das Oberliga-Schlusslicht seine Pflichtaufgabe gelöst hat. „Ich kann wirklich nicht meckern“, sagte Trainer Sebastian Hosenfelder nach dem 44:15 (20:5)-Erfolg im Achtelfinale beim punktlosen Landesliga-Letzten HSG DJK Rauxel-Schwerin.

Doof war allerdings die 36. Minute: Da nämlich schied Christopher Heming mit Schmerzen am linken Knöchel aus, so dass die Schalker ohne Linksaußen dastanden, zumal der langzeitverletzte und in dieser Saison noch spiellose Julian Ihnen in Zivil auf der Mini-Tribüne der sehr kalten Sporthalle des Adalbert-Stifter-Gymnasiums saß. So musste sogar Rechtsaußen Felix Busjan auf der Linksaußen-Position ran. Und wie hat er sich dort gefühlt? „Bescheuert“, antwortete der 34-Jährige auf die Frage seines Trainers.

Schalker Auszeit in der 47. Minute beim 32:12

Den Zweiklassen-Unterschied machten die königsblauen Handballer, bei denen Bastian Schwengers sogar zweistellig traf, vor allem in der ersten Halbzeit sehr deutlich, als sie die Castrop-Rauxeler dank ihrer 6:0-Deckung vor unlösbare Probleme stellten und immer wieder über die erste und zweite Welle zu einfachen Torerfolgen kamen. Bezeichnend: Ihr erstes Feldtor schafften die Gastgeber gegen Torwart Fabian Zindel, der einige gute Paraden in seinem Repertoire hatte, erst in der 16. Minute – nach einem Gegenstoß.

Felix Busjan gelangen beim Schalker 44:15-Sieg neun Treffer. Foto: Michael Korte

Nach der Pause hakte es bei den Schalkern, denen neben Torwart-Routinier Veit Lichtenegger auch Maximilian Gill (Urlaub), Fin Sauerland (Rippenprellung), Jan Grzesinski (erkältet) und Phillip Dobrodt (Magen-Darm-Probleme) fehlten, zwischenzeitlich. „Da hatten wir eine kleine Phase, in der wir zu offensiv waren“, meinte Sebastian Hosenfelder. Doch nachdem er in der 47. Minute beim 32:12 eine Auszeit genommen hatte, stand der Schalker Zug hinten wieder und rollte ständig als Express nach vorne.

Der TuS Ferndorf II kommt am Samstag

„Ich hoffe jetzt nur, dass sich Kiki nicht verletzt hat“, sagte der 38-jährige Coach noch. Doch Christopher Heming hob den Daumen – was wohl bedeutet, dass er davon ausgeht, am kommenden Samstag (11. Januar, 19.30 Uhr) in der Schürenkamp-Halle gegen die Reserve des Zweitligisten TuS Ferndorf spielen zu können.

Spielfilm: 0:1, 1:4 (7.), 1:10, 2:10, 2:17 (24.), 5:20 (Halbzeit), 5:25 (34.), 6:26, 7:26, 7:29, 9:29, 9:31, 10:32, 12:32, 12:36 (50.), 13:36, 13:40, 14:40, 14:41, 15:41, 15:44.

FC Schalke 04: Zindel (1.-30.), Sinkovec (31.-60.) – Schwengers (10), Gemsa (1), Fa. Hentschel (2), Lenz (2), Heming (1), Kirsch (6/1), Busjan (9), Ruskov (1), Fr. Hentschel (4), Helfrich (8).