Schalkes Eric Gueye schwer verletzt: Milde Strafe für Keeper

Schock in der 78. Minute: Eigentlich ist Eric Gueye auf dem besten Weg, für die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 im Testspiel gegen den RSV Meinerzhagen zum 1:1 auszugleichen, doch dann wird er von Nils Langwald, dem Torwart des Oberliga-Tabellenzweiten, so gebremst, dass er abends schon auf dem Operations-Tisch liegt.

Die Diagnose für den 20-Jährigen: Schien- und Wadenbeinbruch. Die Saison ist für Eric Gueyye ebenso wie für Björn Liebnau, der mit einem Kreuzbandriss von der China-Reise zurückgekehrt ist, beendet. „Das war 25 Meter vor dem Tor und komplett unnötig“, sagt Schalkes U-23-Trainer Torsten Fröhling zur Situation, die zur schweren Verletzung Eric Gueyes, zur Roten Karte gegen den RSV-Keeper und auch zum Abbruch des Spiels geführt hat. „Das war sehr unglücklich.“

Ron Berlinski trifft für den RSV Meinerzhagen

Die Strafe für den Schlussmann Meinerzhagens ist milde ausgefallen: Nils Langwald ist für seine Notbremse mit einer Sperre von zwei Spielen belegt worden.

Schalkes Philip Fontein im Testspiel gegen den RSV Meinerzhagen. Foto: Michael Korte

Etwas unglücklich fand der Coach des Regionalliga-Elften allerdings auch die Leistung seines Teams, das wieder einmal nicht das Tor getroffen hatte. „Das ist ein Riesen-Problem. Wir hatten am Donnerstag einen Leistungstest, am Freitag mit dem Ball zwei richtig gute Einheiten, aber wir bringen das am Samstag nicht ins Spiel rein“, sagte Torsten Fröhling, der mit der ersten Halbzeit – abgesehen vom Ergebnis -- zufrieden gewesen war. „Das war fußballerisch ganz ordentlich“, sagte der 53-Jährige und meinte, dass seine Mannschaft mit einem 3:0 oder 4:1 in die Pause hätte gehen können.

Profi Nabil Bentaleb steht in der Schalker Startelf

Nach dem Wechsel fing sich das Schalker U-23-Team, bei dem der bei den Profis aussortierte Nabil Bentaleb in der Startelf gestanden hatte, dann jedoch den Rückstand. Ron Berlinski, die Nummer eins der Torjägerliste der Oberliga Westfalen (13 Tore), traf nach einer Stunde zum 1:0 für die Sauerländer, nachdem er im Strafraum der Königsblauen frei zum Abschluss gekommen war. Und Torsten Fröhling machte auch kein Geheimnis daraus, dass er sich ein bisschen geärgert hatte. „Jeder hat den Anspruch zu spielen. Dann muss er sich auch zeigen. Es sind ja nur drei Testspiele“, sagte der Fußball-Lehrer, dessen Sören Ahlers, Timo Becker und Nick Taitague mit den Profis im Trainingslager in Spanien sind. „Wir wollen uns weiterentwickeln und werden uns auch hinterfragen. Aber wenn du immer die gleichen Fehler und keine Tore machst, fällst du nicht auf. Und das sprechen wir auch deutlich an.“

Ihre nächste Möglichkeit dazu werden die Schalker U-23-Fußballer am Samstag (11. Januar) erhalten – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Drittligist SC Preußen Münster wird dann in Gelsenkirchen zu Gast sein. Sechs weitere Tage später (17. Januar, Freitag, 15.30 Uhr) kommt dann der FC Homburg, der Tabellenvierte der Regionalliga Südwest, ehe es für die Königsblauen am 25. Januar (Samstag, 14 Uhr) in der Regionalliga West weitergehen wird, und zwar beim Tabellendrittletzten SV Lippstadt 08.