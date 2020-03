Schalke. Die Oberliga-Handballer des FC Schalke 04 erwarten am Samstagabend in der Schürenkamp-Halle des TuS 09 Möllbergen. Max Gill fällt verletzt aus.

Der Blick auf die Tabelle drängt die Oberliga-Handballer des FC Schalke 04 ge­gen den fünf Ränge besser platzierten Tabellensechsten TuS 09 Möllbergen in die Außenseiter-Rolle. Aber Sebastian Hosenfelder glaubt, zwei Faktoren zu kennen, die am Samstag in der Schürenkamp-Halle (19.30 Uhr) für sein Team sprechen. „Wir duellieren uns jetzt seit drei Jahren, und es hat immer einen Sieg und eine Niederlage gegeben“, sagt der Trainer. „Die Niederlage haben wir uns schon abgeholt, wir sind jetzt mit einem Sieg dran. Und wir setzen auf den Heimfaktor.“

Immer noch unvergessen sind die Spiele in der Relegation der Verbandsliga-Tabellenzweiten 2017, als die Schalker nach ihrem 26:25-Erfolg an der Mühlbachstraße kurz vor der Abreise zu ihrer Mallorca-Mannschaftsfahrt am 27. Mai beim TuS 09 mit 22:31 untergingen.

Adduktorenprobleme: Max Gill fehlt den Schalkern

Wie schon im Hinspiel in Porta Westfalica, als seine Mannschaft mit 20:22 das Nachsehen hatte, erwartet Sebastian Hosenfelder eine ausgeglichene Partie. Positiv stimmt den 39-Jährigen, dass sich sein Grippe-Lazarett gelichtet hat. So muss er nur auf Max Gill (Adduktorenprobleme) verzichten, während Kreisläufer Phillip Dobrodt wegen privater Gründe nicht trainiert hat.

Klar ist nun auch, dass Bastian Schwengers die königsblauen Handballer nach drei Jahren wieder verlassen wird. Den 25-jährigen Rückraum-Mitte-Mann zieht es zurück nach Dinslaken, und zwar zum Niederrhein-Oberligisten HSG Hiesfeld/Aldenrade. „Das ist wirklich schade“, sagt Trainer Sebastian Hosenfelder. „Der Junge ist einwandfrei und hat auch wirklich Talent. Er ist richtig, richtig gut. Aber er hat es mit der Körperlichkeit in der Oberliga nicht hinbekommen.“ So ganz geht Bastian Schwengers dann allerdings doch nicht: Als Trainer der Schalker F-Jugendhandballer wird er dem Verein erhalten bleiben.