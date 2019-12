Schalkes Hüne Alexander Osipovitch und die Kleinigkeiten

Am Dienstag kletterten Courtney Belger & Co. in den Schalker Mannschaftsbus und hatten danach sehr viel Zeit zum Musikhören, Diskutieren, Lesen oder Schlafen: Die Fahrt zum Auswärtsspiel bei den Wiha Panthers Schwenningen, wo die Königsblauen am Mittwochabend ab 20.30 Uhr um wichtige Punkte kämpfen, ist mit 550 Kilometern eine der längsten Strecken in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Erst am frühen Donnerstagmorgen werden die königsblauen Korbjäger von ihrer Schwarzwald-Tour zurück im Ruhrpott sein. Dann hoffentlich mit einem positiven Erlebnis im Gepäck.

„Damit“, sagt Basketball-Abteilungsleiter Tobias Steinert, „lässt es sich erfahrungsgemäß besser zurückreisen.“ Nach der knappen Heimniederlage gegen die Uni Baskets Paderborn (75:77) hat der Druck für die Schalker wieder etwas zugenommen. Allerdings steht Schwenningen noch mehr unter Anspannung. Die Panther haben seit dem 3. November keinen Sieg mehr eingefahren, kassierten zuletzt vier Pleiten in Folge. „Wir haben 37 Minuten lang in Leverkusen ein richtig gutes Spiel gemacht, doch dann leisten wir uns einige individuelle Fehler in den letzten Minuten und vermasseln uns den Sieg selbst“, ärgerte sich Panthers-Trainer Alen Velčić über das jüngste 81:90 bei den Bayer Giants. Schwenningen hat die Partien gegen Schalke und Phoenix Hagen zur Trendwende ausgerufen.

Joos muss Gesicht weiter schützen

Alexander Osipovitch, Schalkes neuer Cheftrainer, lässt sich durch solche Parolen überhaupt nicht beeindrucken. Er konzentriert sich auf die Arbeit mit seiner Mannschaft. „Meine Jungs haben gegen Paderborn tolle Moral gezeigt und einen großen Rückstand aufgeholt. Das Team hat deutlich gezeigt, dass es zusammen nach vorne geht. So muss es sein. Im Basketball geht es oft um Kleinigkeiten, die am Ende viel ausmachen können“, streicht 2,06-Meter-Riese Alexander Osipovitch heraus. Eine dieser Kleinigkeiten besteht darin, sich mit der gegnerischen Halle vertraut zu machen. Die Schalker werden am Mittwochvormittag eine Einheit in der Deutenberghalle absolvieren. Auf eine Videoanalyse während der Busfahrt verzichtete der Wilder-Nachfolger.

Shawn Gulley und Schalkes Basketballer gastieren am Mittwochabend bei den Wiha Panthers Schwenningen. Foto: Kerstin Bögeholz

„Das“, sagt Alexander Osipovitch, „haben wir zwar bei Auswärtsspielen schon das eine oder andere Mal gemacht, aber es ist nicht so effektiv. Besser ist es, wenn man sich nach der Ankunft zusammensetzt und ein paar Dinge gezielt anspricht.“ Den Frust seiner Debüt-Niederlage schiebt der Weißrusse beiseite: „Verlieren ist nie schön, aber man kann aus unserem Comeback, das uns im Spiel gelungen ist, viel positive Energie ziehen. Ob jetzt Schwenningen stärker oder schwächer als Paderborn ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich ziehe grundsätzlich keine Vergleiche zwischen Gegnern.“

Schalke muss weiterhin auf Lavon Hightower verzichten, der nach seiner Meniskus-Operation zwei von sechs Wochen Ausfallzeit hinter sich hat. Center Johannes Joos spielt nach seinem Nasenbeinbruch, den er sich gegen Leverkusen zuzog, weiter mit Gesichtsmaske, um bei hitzigen Duellen unter dem Korb kein Risiko einzugehen. „Das Gesichtsfeld ist dadurch natürlich etwas eingeschränkt“, sagt Abteilungsleiter Tobias Steinert.