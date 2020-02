Schalkes Korbjäger atmen nach Big-Point-Sieg auf

Auf der Rückreise vom Auswärtsspiel in der 2. Basketball Bundesliga ProA wechselten Schalkes Korbjäger die Sportart. Da die mehrstündige Fahrt bis in die Montag-Morgenstunden dauerte, verfolgten die Schalker den Super-Bowl zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs m Bus-Fernsehen.

Dabei war die Stimmung ganz relaxed. Verständlich: Die Schalker hatten mit dem 90:81 (52:32)-Sieg beim Team Ehingen Urspring nicht nur gegen einen direkten Konkurrenten im harten Kampf um den Klassenerhalt gewonnen, sondern durch den Erfolg auch wieder das Licht im Tabellenkeller angeknipst. Basketball-Abteilungsleiter Tobias Steinert: „Vor unserem Spiel hatten die anderen Mannschaften, die ebenfalls dringend Punkte brauchen, vorgelegt. Wir mussten also unbedingt nachziehen.“

Früher Zehn-Punkte-Vorsprung

Schalke startete bärenstark in die Partie und lag nach sechs Minuten Spielzeit mit zehn Punkten in Front. Bis zur ersten Sirene baute das Team von Trainer Alexander Osipovitch den Vorsprung auf 29:17 aus. Ehingen hatte auch im zweiten Viertel nicht viel entgegenzusetzen. Schalke wirkte griffig, konzentriert in der Defensive und entschlossen im Abschluss.

Adam Touray zählte ebenfalls zu den Stützen beim Auswärtssieg. Foto: Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Zur Pause stand ein komfortabler 20-Punkte-Vorsprung zu Buche. Tobias Steinert: „Die erste Halbzeit war perfekt von uns. Wir haben das Spiel absolut kontrolliert. Die Jungs haben die Vorgaben von Alex Osipovitch exakt umgesetzt. Aber oft ist es so, dass nach einem so deutlichen Vorsprung etwas der Schlendrian einsetzt.“

Genau das passierte den Schalkern im dritten Viertel gegen nun beherzter kämpfende Gastgeber, die den Durchgang mit 29:21 für sich entschieden. Im Schlussviertel kam Ehingen zwischenzeitlich auf sechs Punkte heran. „Wir sind aber nicht wirklich ins Wanken geraten, sondern haben in den letzten Minuten alles klar gemacht“, analysiert Steinert. Bei den Königsblauen, die auf Lavon Hightower (Beschwerden am Knie) und Migel Wessel (Mandelentzündung) verzichten mussten, taten sich gleich mehrere Spieler durch viele Punkte hervor. Mit Courtney Belger, Neuzugang Tucker Haymond, Johannes Joos, Adam Touray und Shavar Newkirk traf die Starting-Five zweistellig.

Viertel: 17:29, 15:23, 29:21, 20:17.

FC Schalke 04: Haymond (19/3), Newkirk (11/1), Jean-Louis (2), Joos (16), Dunn, Touray (13), Szewczyk (3/1), Rohwer (6/1), Gulley, Belger (20).