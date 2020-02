Schalkes Korbjäger stehen vor neuem Problem

Die zweite Basketballmannschaft des FC Schalke 04 hatte im Verlauf dieser Oberliga-Saison schon einige Probleme. Nachdem es zu Beginn in allen Mannschaftsteilen an der nötigen Qualität mangelte, verbesserten sich die Königsblauen zunächst in der Defensive und schafften in diesem Kalenderjahr auch in der Offensive den Durchbruch. Zwei Siege aus vier Spielen waren bis zum vergangenen Wochenende genauso viele, wie die Schalker in der gesamten Hinrunde zustande gebracht hatten. Doch seit dem vergangenen Samstag und der 69:84-Derbypleite bei Schlusslicht Hertener Löwen II steht das Team von Trainer Patrick Carney vor einem neuen Problem.

„Wir sind gegen Herten eigentlich gut reingekommen und haben eine starke erste Hälfte gespielt. Aber dann sind wir zu selbstsicher geworden und haben gedacht, dass es einfach so weiterläuft. Herten hat mehr gekämpft und wir hatten keine Antwort darauf“, sagte er Coach. „Dass wir ein Spiel so auf die leichte Schulter nehmen, hatten wir bislang noch nie. In den vergangenen Wochen lief es ja auch eigentlich sehr gut.“

Vier Punkte vor dem Abstiegsplatz

Bestraft wurde der Schlendrian prompt: Die Schalker rutschten wieder auf Rang neun ab und liegen nur noch vier Punkte vor dem Abstiegsplatz. Patrick Carney geht aber davon aus, dass seine jungen Schützlinge bis zum nächsten Ligaspiel am Samstag, 29. Februar, gegen den Tabellensechsten TV Ibbenbüren II die richtigen Lehren aus dem Derby-Rückschlag ziehen. „Die Jungs werden daraus lernen und darauf achten, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt“, versicherte er.