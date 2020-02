Düsseldorf. Nach der Disqualifikation in Dortmund ereilte Mateusz Lewandowski das gleiche Schicksal in Düsseldorf. Trotzdem

Schalkes Lewandowski mit persönlicher Bestzeit, aber…

Beim PSD-Bank-Meeting im Arena Sportpark Düsseldorf trumpfte Schalkes Sprint-Talent Mateusz Lewandowski (Foto) groß auf. Über die 200-Meter-Hallenstrecke gelang dem 16-Jährigen in 21,68 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit.

Trainer Timo Krampen: „Mateusz lag deutlich vor dem Zweitplatzierten und hat eine richtig gute Leistung gezeigt.“ Lewandowski wurde unmittelbar nach dem Wettkampf zwar als Sieger vor Timon Streit (Bayer 04 Leverkusen/22,93sek), Hendrik Untch (SFD Düsseldorf/24,26sek) und Lorenz Raschke (ART Düsseldorf/25,27sek) geehrt, aber seine Freude währte nur kurz.

Ähnlich wie bei den NRW-Meisterschaften in Dortmund wurde Lewandowski disqualifiziert. Grund: Der pfeilschnelle Pole trat am Ausgang der zweiten Kurve auf die Begrenzungslinie seiner Bahn. „Das war eine harte, aber korrekte Regelauslegung. Die Kampfrichter haben ihren Job richtig gemacht. Deswegen haben wir auch keine Welle gemacht und auf einen Protest verzichtet. In so einem Fall muss man sich an die eigene Nase fassen“, stellt Schalkes Trainer fest, „Mateusz war nicht so enttäuscht wie zuletzt in Dortmund, als er lange auf der Tribüne gesessen und auf die Entscheidung gewartet hat. Bei ihm ist eher die Ansicht gereift, dass er erneut eine gute Leistung abgerufen hat.“ Nur eben fehlte das Tüpfelchen auf dem I, nämlich die sportliche Wertung.

Timo Krampen sieht darin kein großes Drama und stellt fest: „In der Halle sind die Bahnen schmaler, die Hallenkurve ist angeschrägt. Das ist schon sehr speziell, zumal wir von den Trainingsmöglichkeiten her nicht die Chance haben, uns ganz gezielt auf solche Hallen-Wettkämpfe vorzubereiten. Andere Vereine trainieren regelmäßig in der Halle, unsere Athleten müssen sich erst darauf einstellen. Das ist also schon etwas anderes.“ Krampen ergänzt: „Im Freien passieren solche Fehler eher selten. Draußen hat man nicht so enge Kurven.“ Ab März beginnt für Lewandowski & Co. die Vorbereitung auf die Freiluft-Saison. Dann will das Schalker Talent wieder jubeln – allerdings ohne Hiobsbotschaften vom Kampfgericht. tt