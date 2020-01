Schalke. Für Schalkes Sprinterin Lilly Kaden steht am Freitag der dritte Wettkampf nach ihrem Wechsel zu den Königsblauen an. Es wird ungewöhnlich...

Schalkes Lilly Kaden sprintet bei RaceArts in Bochum

Lilly Kaden, Sprinterin der Leichtathletik-Abteilung des FC Schalke 04, nimmt heute Abend ab 19 Uhr an einem neuen Event in der Bochumer Jahrhunderthalle teil. Bei den Viactiv RaceArts werden mehrere Sportarten unter einem Dach angeboten. So messen sich Sprinter, Weitspringer, Stabhochspringer, Biker, Tänzer, Parcour-Sportler und Skater in verschiedenen Wettbewerben.

„Das ist ein Highlight“, sagt S04-Trainer Timo Krampen, „Leichtathletik trifft Urban Sports. Alle sind total gespannt auf die Veranstaltung. Diese Sportarten zu vereinen und unter einem Dach stattfinden zu lassen, ist etwas Neues. Das Teilnehmerfeld ist vielversprechend.“

Alles vorbereitet; In Jahrhunderthalle steigen am Freitag die Viactiv Race Arts. Foto: Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Lilly Kaden, die zuletzt über 60 Meter bei den NRW-Meisterschaften in Dortmund in 7,56 Sekunden die Goldmedaille in der weiblichen Jugend U20 holte, trifft auf mehrere Konkurrenten des Ausrichters TV Wattenscheid 01. Zuletzt hatte Kaden gegen Fabienne Fliedner (7,64sek) knapp die Nase vorn. Timo Krampen: „In der Jahrhunderthalle wird allerdings nicht in einem großen Teilnehmerfeld gestartet, sondern paarweise. Das heißt: Aus jedem Duell kommt die Siegerin oder der Sieger weiter“, so Krampen.