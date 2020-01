Wiesbaden. Schalkes U-17-Fußballer landen beim Liliencup auf Rang drei. „Ich bin mit der Leistung sehr, sehr einverstanden“, sagt Trainer Frank Fahrenhorst.

Schalkes Louis Köster ist der Liliencup-Torschützenkönig

Für die Mannschaft hat es nicht ganz auf den Thron gereicht, aber für einen U-17-Spieler des FC Schalke 04 doch: Louis Köster holte sich beim Liliencup in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit in Wiesbaden die Auszeichnung als bester Torschütze des Turniers ab. Achtmal traf der 16-Jährige, der am kommenden Samstag seinen 17. Geburtstag feiern wird, für die königsblauen B-Junioren, die die zweitägige Veranstaltung auf dem dritten Platz beendeten. Wie schon einmal 2016.

„Ich bin mit der Leistung und dem Auftreten meiner Jungs sehr, sehr einverstanden“, sagte Schalkes U-17-Trainer Frank Fahrenhorst auf knappenschmiede.de. „Fußballerisch hat die Mannschaft einen wirklich starken Auftritt hingelegt, aber auch abseits des Sportlichen die Vereinsfarben würdig vertreten. Die Mannschaft hat von Anfang bis Ende ein tolles Turnier gespielt, und ich bin äußerst zufrieden, wie sich mein Team auf diesem hochklassig besetzten U-17-Turnier präsentiert hat. Dass wir mit Louis Köster auch noch den Torschützenkönig des Wettbewerbs stellen, ist die Krönung eines erfolgreichen Wochenendes.“

Der höchste Sieg des Turniers: Schalke schlägt Sonnenberg mit 13:0

In ihrer Vorrunden-Gruppe A feierten die Schalker U-17-Kicker drei Siege, schlugen unter anderem die SpVgg. Sonnenberg, das Team des Gastgebers, mit 13:0. Es war der höchste Sieg in diesem Turnier. „Die Jungs waren sehr torhungrig, haben den Ball laufen lassen und nach hinten hin konsequent verteidigt“, sagte Frank Fahrenhorst, dessen Team sich schließlich vom FSV Mainz 05, dem Spitzenreiter der Bundesliga-Staffel Süd/Südwest, 2:2 trennte und Turnier-Stammgast Eintracht Frankfurt mit 3:4 unterlag.

Als Gruppenzweiter zog der Tabellenfünfte der Bundesliga-Staffel West bei dieser schon 27. Auflage des Liliencups ins Halbfinale ein und kassierte dort gegen den späteren Turniersieger FC Augsburg (2:1 im Finale gegen Bayer 04 Leverkusen) eine 0:5-Niederlage. „Gegen starke Augsburger waren wir über weite Teile des Spiels viel zu naiv, haben nicht die nötige Konsequenz bewiesen, und auch in den Umschaltmomenten war der Gegner deutlich bissiger und gieriger“, sagte Frank Fahrenhorst, der sich schließlich über den dritten Platz freuen durfte. Die Schalker setzten sich – anders als in der Vorrunde – diesmal gegen den FSV Mainz 05 durch. Dank der Treffer von Anil Özgen (3), Gideon Guzy (2) und des Torschützenkönigs Louis Köster gewannen sie mit 6:4. (AHa)

Die sieben Schalker Spiele in Wiesbaden im Überblick

Gruppenphase

FC Schalke 04 – SpVgg. Sonnenberg 13:0

FC Schalke 04 – FC St. Pauli 6:0

FC Schalke 04 – FSV Mainz 05 2:2

FC Schalke 04 – Eintracht Frankfurt 3:4

FC Schalke 04 – FC Arsenal London 7:1

Halbfinale

FC Schalke 04 – FC Augsburg 0:5

Spiel um Platz drei

FC Schalke 04 – FSV Mainz 05 6:4