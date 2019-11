Schalkes Nabil Bentaleb hat ein positives Signal gesendet

Wanne-Eickel/Gelsenkirchen. Der bei den Schalker Profis aussortierte Nabil Bentaleb hat ein positives Signal gesendet. Hat er auch eine weitere Chance verdient? Ein Einwurf.

Nabil Bentaleb, der noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 hat, gehört beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zu den nicht mehr Erwünschten und war am Samstag der teuerste Regionalliga-Spieler Deutschlands. Auf dem schmuddeligen Rasen der Wanne-Eickeler Mondpalast-Arena bestritt der seit diesem Sonntag 25-jährige Algerier erstmals wieder ein Pflichtspiel, nachdem er wegen mehrerer Verfehlungen bei den Profis der Königsblauen aussortiert und am 2. September in Lyon wegen eines Meniskusrisses im rechten Knie operiert worden war.