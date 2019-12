Gelsenkirchen. Benito Raman hat in denn vergangenen vier Spielen jeweils für Schalke getroffen. Am Mittwoch in Wolfsburg könnte die Serie weitergehen.

Schalkes Raman hat den besten Lauf seiner Karriere

Benito Raman erlebt gerade die erfolgreichste Zeit seiner Profi-Karriere: In den vergangenen vier Bundesligaspielen hat er jeweils für Schalke 04 getroffen – beim Spiel an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/ Sky) in Wolfsburg kann die Serie weitergehen. Raman will mit Schalke unbedingt auf einem Europapokalplatz überwintern: „Ein Platz unter den Top sechs wäre schon perfekt, weil die letzte Saison für Schalke nicht gut war“, sagt der 25-Jährige. Wenn es sogar die Top vier wären, hätte er aber auch nichts dagegen. Aktuell liegt Schalke auf Platz vier.

Raman mit seinen Toren an neun Schalker Punkten beteiligt

Benito Raman erzielte bei den Schalker Spielen in Bremen (2:1), gegen Union Berlin (2:1), in Leverkusen (1:2) und gegen Eintracht Frankfurt (1:0) jeweils ein Tor – eine solche Serie mit Toren in vier aufeinanderfolgenden Bundesligaspielen hatte er in seiner Karriere noch nie. In der vergangenen Saison kam er für Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga insgesamt auf zehn Tore, traf aber nie viermal in Folge. Mit seinen vier Toren war Raman jetzt an neun Schalker Punkten beteiligt.

Ramans Tore-Lauf begann zuvor beim Pokalspiel Ende Oktober in Bielefeld, als er zwei Tore schoss. Rechnet man diese beiden Treffer hinzu, kommt der Belgier in den jüngsten sieben Schalke Pflichtspielen auf sechs Tore und zwei Torvorlagen; nur beim 3:2-Sieg in Augsburg war er an keinem Tor direkt beteiligt. Hungrig bleibt er trotzdem. Nach seinem Siegtreffer gegen Frankfurt sagte er: „Eigentlich hätte ich schon meine Chance in der ersten Halbzeit nutzen müssen. Ich bin da eher selbstkritisch, das war nicht mein bestes Spiel. Aber wir sind glücklich, weil wir gewonnen haben – das ist das Wichtigste.“

„Noch genug Power“ für das Spiel in Wolfsburg

Damit hat Schalke es selbst in der Hand, auf einem Europapokalplatz zu überwintern. Allerdings geht die Mannschaft bedingt durch die vielen Verletzten auf dem Zahnfleisch in die letzten beide Spiele vor Weihnachten in Wolfsburg und am Samstag gegen Freiburg. Weil Wolfsburg aber genau wie Schalke auch erst am Sonntag in der Bundesliga gespielt hat, glaubt der Stürmer: „Das wird auch für die Wolfsburger schwierig. Ich denke, wir haben immer noch genug Power.“

Volles Vertrauen hat Raman dabei auch in Torwart Markus Schubert, der den für vier Spiele gesperrten Alexander Nübel vertritt: „Wir haben noch einen anderen Torwart, der auch sehr gut ist. Schubi wird das so gut machen wie Alex.“