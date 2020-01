Gelsenkirchen. „Wir haben keinen Druck, denn wenn man bei den Bayern spielt, hat man nichts zu verlieren“, sagt Schalkes Suat Serdar vor dem Spiel in München.

Schalkes Serdar: Junge Truppe mit vielversprechender Zukunft

Er ist die Nummer eins der internen Torschützenliste des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04: Siebenmal schon hat Suat Serdar getroffen. „Ich hatte es mir als großes Ziel gesetzt, mehr Torgefahr zu entwickeln“, sagt der 22-Jährige im Interview auf schalke04.de. „Das habe ich bislang sehr gut umgesetzt. Ich habe aber andere wichtige Dinge dabei nicht vernachlässigt, wie beispielsweise das Arbeiten gegen den Ball. Meine Mitspieler haben mir in dieser Saison bislang sehr viele Torchancen aufgelegt, und die habe ich erfolgreich genutzt.“

Obwohl Suat Serdar beim 2:0-Sieg am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach wegen einer Wadenprellung ausgewechselt werden muss, ist er zuversichtlich, dass er am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Partie beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München dabei nübel-berater kritisiert schalke und ex-manager heidelsein kann. „Mir geht’s ganz gut, ich will sehr zeitnah ins Mannschaftstraining einsteigen“, sagt er. „Und dann bin ich bereit für das Duell mit den Bayern.“

Auszeichnung von den Fans: Spieler des Monats Dezember

Und? „Wir haben keinen Druck, denn wenn man bei den Bayern spielt, hat man nichts zu verlieren“, sagt Suat Serdar, der von den königsblauen Fans zum Spieler des Monats Dezember gewählt worden und auf die tolle Auszeichnungen stolz ist. „Wenn wir so weiterspielen, wie wir vor der Winterpause aufgehört und nun gegen Gladbach weitergemacht haben, ist alles möglich. Wie heißt es so schön? Ein Spiel dauert 90 Minuten.“

In diesen 90 Minuten könnten die Schalker, die aktuell auf Rang fünf liegen, ihre Position in der Spitzengruppe verbessern. Und Suat Serdar, der sich die Hänseleien seines Teamkollegen Amine Harit gefallen lassen muss, weil er in der Bundesliga in dieser Saison noch ohne Assist ist, fühlt sich da oben auch ziemlich wohl. „Ich schaue gerne von Spiel zu Spiel, aber klar: Wenn man so weit oben steht, dann möchte man dort auch bleiben“, sagt er. „Wenn wir so weiterspielen, ist die Qualifikation für das europäische Geschäft absolut möglich. Wir müssen in jedem Spiel aufs Neue Gas geben, auf drei Punkte spielen – so können wir dieses Ziel erreichen.“

An die EM denkt Suat Serdar aktuell nicht so häufig

Entscheidend dafür, dass es in dieser Saison deutlich besser läuft als in der vergangenen, ist für Suat Serdar die Entwicklung der Schalker Mannschaft. „Wir haben einen enormen Schritt gemacht“, sagt er. „Wir müssen weiterhin in den Schlussminuten so clever agieren wie zuletzt – das war etwas, das wir beispielsweise gegen Köln und Düsseldorf nicht gemacht haben. Aus diesen Fehlern haben wir gelernt. Wir haben eine junge Truppe mit einer vielversprechenden Zukunft.“

Und Suat Serdar hat eine vielversprechende Europameisterschaft vor sich? „Ich denke aktuell nicht so häufig daran, sondern konzentriere mich auf Schalke“, antwortet er. „Wir haben im März noch mal Länderspiele, dann ist diese Thematik etwas interessanter. Wenn ich so weiterspiele wie aktuell, dann habe ich meine Pflicht getan. Dann wird man sehen, wie der Bundestrainer entscheidet.“ (AHa)