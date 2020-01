Schalkes U-17-Team jubelt gegen Osnabrück viermal

Frank Fahrenhorst ist kein Trainer, der sich von Ergebnissen blenden lässt. Deshalb nahm er nach dem 4:1-Sieg der U 17 des FC Schalke 04 gegen den VfL Osnabrück durchaus auch kritische Töne in den Mund. „Es gibt noch viel, an dem wir arbeiten müssen“, meinte der ehemalige Nationalspieler. Seine Mannschaft ist noch nicht wieder in jener Form, die sie unmittelbar vor der Winterpause hatte, als sie in der B-Junioren-Bundesliga zehnmal in Folge unbesiegt blieb.

Nach dem 8:0 gegen den FC Iserlohn in der ersten Partie dieses Jahres hatte sich der Knappen-Nachwuchs mit dem VfL Osnabrück, dem Tabellensiebten aus der zweitklassigen Regionalliga Nord, einen etwas stärkeren Gegner ausgesucht. Aber ein Maßstab waren auch die Niedersachsen noch nicht. Trotzdem hatten die Schalker lange Zeit ihre Mühe mit dem VfL, vor allem vor der Pause, obwohl sie nach Toren von John-Max Kowalski (25.) und Semih Kojic (37.) mit 2:0 vorne lagen. Frank Fahrenhorst missfiel bis dahin insbesondere das Spiel gegen den Ball.

Schalkes U-17-Trainer Frank Fahrenhorst sah zwar einen 4:1-Sieg seines Teams, war aber nicht zufrieden. Foto: Joachim Kleine-Büning

Testspiel am 1. Februar gegen den FC Bayern München

Die zweite Halbzeit war aus der Sicht des Gastgebers deutlich besser. Vedad Musić (44.) und Nelson Peters mit einem an Caspar Jander verursachten Foulelfmeter (57.) erhöhten auf 4:0, bevor den gut strukturierten Osnabrückern mit einer ihrer wenigen guten Möglichkeiten der Ehrentreffer zum auch in der Höhe verdienten 4:1-Endstand gelang (68.).

In einem weiteren Testspiel wird das Fahrenhorst-Team am kommenden Samstag (1. Februar) auf den FC Bayern München treffen. Anstoß wird um 11 Uhr auf dem FC-Bayern-Campus an der Ingolstädter Straße 272 sein.

Tore: 1:0 John-Max Kowalski (25.), 2:0 Semin Kojic (37.), 3:0 Vedat Musić (44.), 4:0 Nelson Peters (57., Foulelfmeter), 4:1 (68.).

FC Schalke 04 U 17: Braune (41. Treichel) - Walter (41. Anubodem), Aliu (41. Weichert), Maurer, Guzy (41. Peters) - Özgen (41. Shubin) - Sané (41. Heim), Jander, Köster (41. Cabrera), Kowalski (41. J. Mfundu) – Kojic (41. Musić).