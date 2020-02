Schalkes U17 holt am Mittwoch in Lippstadt nach

Lippstadt. In der B-Junioren-Bundesliga haben die U17-Fußballer des FC Schalke 04 am Mittwoch (18 Uhr) ein Nachholspiel beim SV Lippstadt 08 zu bestreiten.

Die U17 des FC Schalke 04 hat in der Fußball-B-Junioren-Bundesliga nicht lange Zeit, um die 1:2-Niederlage beim Spitzenreiter 1. FC Köln zu verarbeiten. Bereits an diesem Mittwoch geht es mit dem Nachholspiel beim SV Lippstadt 08 weiter. Anstoß ist um 18 Uhr in der Liebelt-Arena an der Wiedenbrücker Straße. Und am Sonntag folgt gegen die SG Unterrath die nächste Partie.

Mit einem Sieg in Lippstadt könnten die Knappen den Rückstand auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund auf zwölf Punkte verringern. Aber selbst dann wird vor den letzten sieben Spieltagen niemand mehr von der Teilnahme am Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft träumen.

„Unser Ziel ist es, wieder Schlagdistanz zumindest zum Tabellendritten Borussia Mönchengladbach zu bekommen“, sagt Schalkes Trainer Frank Fahrenhorst. „Und dann schauen wir mal, was noch möglich ist.“ Aber er ist auch Realist. Deshalb fügt er bezogen auf Köln und den BVB hinzu: „Das sind die führenden Mannschaften in unserer Staffel - und das auch völlig zu Recht.“

Der SV Lippstadt 08, der Gastgeber an diesem Mittwoch, stellt ein anderes, ein nicht ganz so schweres Kaliber dar. Für ihn geht es um den Klassenerhalt. Als Bundesliga-Neuling schlagen sich die Ostwestfalen bisher recht beachtlich. Sie stehen derzeit auf einem Nicht-Abstiegsplatz, und das soll nach ihren Vorstellungen auch so bleiben. Das Hinspiel gewannen die Schalker mit 3:0. Schon damals fehlte der belgische Zugang Ardy Mfundu. Er ist derzeit der einzige Spieler, auf den die Königsblauen aus Verletzungsgründen verzichten müssen.