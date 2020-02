Schalkes U23 verpasst den Jackpot in der Windlotterie

Windig war es am Samstag im Bottroper Jahnstadion. Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 75 Stundenkilometern hatte der Deutsche Wetterdienst am Freitag vorausgesagt, und mit denen machten die U23-Fußballer des FC Schalke 04 im Regionalliga-Heimspiel gegen die Reserve von Borussia Mönchengladbach auch wirklich Bekanntschaft. „Der Wind war sehr stark. Es gab schon Spiele, die dafür abgesagt wurden“, merkte S04-Trainer Torsten Fröhling hinterher an. Einen Sieger brachte die Windlotterie aber nicht hervor: Die beiden Zweitvertretungen trennten sich mit einem 0:0-Unentschieden.

Für die Schalker war es nach dem 1:1 vor zwei Wochen gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf bereits die zweite Punkteteilung vor heimischem Publikum in Folge. Doch während das Remis damals noch glücklich war, fand Torsten Fröhling diesmal, dass für sein weiterhin an elfter Stelle platziertes Team gegen den Tabellensiebten mehr möglich gewesen wäre. „Mit dem einen Punkt bin ich nicht zufrieden, mit unserer Spielweise allerdings schon. Wir waren aggressiv, haben gut gepresst und viele Balleroberungen erzwungen. Aber wir haben uns mal wieder nicht belohnt“, sagte der Coach und nannte damit dasselbe Problem beim Namen, das die Schalker bereits in der Vorwoche bei der bitteren 1:2-Pleite gegen den Tabellenzweiten SC Verl hatten.

Jung-Profi Levent Mercan in der Startelf

Im Vergleich dazu veränderte Torsten Fröhling seine Mannschaft auf drei Positionen: Jung-Profi Levent Mercan, Blendi Idrizi und Mike Jordan rückten für Janis Grinbergs, den gesperrten Jonas Hofmann und den verletzten Calvin Brackelmann in die Startelf. Für Abstimmungsschwierigkeiten sorgte das aber nicht, im Gegenteil. „Levent hatte vorher lange nicht gespielt und für Mike war es erst der zweite Einsatz von Beginn an. Sie haben es aber richtig gut gemacht“, meinte Torsten Fröhling.

Sein Team erarbeitete sich im Laufe der ersten Halbzeit, in der die Schalker übrigens mit dem Wind spielten, immer mehr Spielanteile. „Wir haben aber zu wenig auf’s Tor geschossen. Wir waren oft im Strafraum, aber beim letzten Pass hat die Genauigkeit gefehlt. Da hätten wir den Wind besser nutzen müssen“, haderte der Coach.

Diese Probleme begleiteten die Knappen auch im zweiten Durchgang. Entweder haperte es am letzten Pass, wie bei der Chance von Jason Ceka, der einem Schuss lieber noch einem zusätzlichen Haken vorzog. Oder die Schalker zogen ab, trafen aber nicht ins Netz, so zum Beispiel bei den Möglichkeiten von Blendi Idrizi, Sandro Plechaty und des eingewechselten Janis Grinbergs. Zumindest defensiv standen die Hausherren aber trotz des nun gegen sie ausgerichteten Windes über weite Strecken gut. Nur zweimal wurde die Gladbacher Offensive, die mit 44 Treffern immerhin die drittbeste die Liga ist, gefährlich, doch S04-Keeper Krystian Wozniak war auf dem Posten.

Torsten Fröhling erkennt Aufwärtstrend

Dadurch gingen die Schalker in der Bottroper Windlotterie wenigstens nicht ganz leer aus. Torsten Fröhling konnte sich deshalb bei allem Ärger über die verpassten Torchancen zumindest ein bisschen freuen. „Dafür, dass wir das Hinspiel noch mit 1:4 verloren haben, ist der eine Punkt gut“, bilanzierte der 53-Jährige. „Nach der schwachen Leistung gegen Düsseldorf haben wir jetzt zweimal stark gespielt. Aber das Eichhörnchen ernährt sich nun mal mühsam.“