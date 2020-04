Schürrle bewahrt Ex-Schalke-Trainer Tedesco vor Quarantäne

Moskau/Berlin. Coronavirus: André Schürrle vermittelt einen Privat-Jet nach Moskau, mit dem sein Spartak-Trainer Domenico Tedesco nach Deutschland fliegen kann.

Das war für Domenico Tedesco eine verdammt enge Corona-Kiste. Der Cheftrainer von Spartak Moskau, des Tabellensiebten der Premier Liga, wäre wegen des Corona-Lockdowns in Russland fast nicht mehr nach Deutschland zurückgekommen. Gemeinsam mit seinem 38-jährigen Torwart-Trainer Max Urwantschky, der ebenfalls einst für den Zweitligisten FC Erzgebirge Aue arbeitete, ist der ehemalige Coach des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 sozusagen in letzter Minute von seinem Spieler André Schürrle gerettet worden, dem ehemaligen und zukünftigen Mann von Borussia Dortmund (Vertrag bis 2021).

Die Bild-Zeitung berichtet, dass André Schürrle, für den das Kapitel Spartak Moskau nach einer Saison beendet ist, weil der russische Hauptstadt-Klub die Kaufoption nicht ziehen will, einen Privat-Jet nach Moskau vermittelt hat. Die Linienflüge, die Domenico Tedesco und Max Max Urwantschky gebucht hätten, seien gestrichen worden. Weil der Lockdown in Russland um einiges härter als in Deutschland ist, hätte den beiden Trainern die Zwangsquarantäne in Moskau gedroht. Das besonders Problem Domenico Tedescos wäre gewesen: Da der 34-Jährige, der von 2017 bis März 2019 Trainer der Königsblauen gewesen ist, dort in einem Hotel wohnt, hätte er dieses in den nächsten Wochen nicht verlassen dürfen.

Alle Linienflüge sind gestrichen worden

Und so arrangierte André Schürrle, der 57-malige Nationalspieler (22 Tore), der bereits seit einiger Zeit bei seiner Familie zurück in Berlin ist, eine private Maschine: für Domenico Tedesco, Max Urwantschky sowie drei seiner ausländischen Teamkollegen – den Franzosen Samuel Gigot, den Tschechen Alex Král sowie den Niederländer Guus Til.

Eine andere Möglichkeit, Russland zu verlassen, hatte es offenbar nicht mehr gegeben. Alle Linienflüge wurden gestrichen. „Wir sind sogar zur deutschen Botschaft gefahren, dort aber nur bis zum Pförtner gekommen. Der hat uns eine Telefonnummer einer Hotline in die Hand gedrückt. Aber dort konnte uns auch nicht weitergeholfen werden“, sagte Max Urwantschky dem MDR-Sachsenradio.

Mit einem Mietwagen von Berlin nach Stuttgart und München

Er berichtete auch vom anschließenden Zittern an Bord. „Wir standen anderthalb Stunden mit laufenden Turbinen auf dem Rollfeld und haben keine Startgenehmigung bekommen“, sagte Max Urwantschky. „Kurz vor Mitternacht durften wir los und sind gegen 2 Uhr in Berlin gelandet.“

Anschließend ging es mit einem Mietwagen nach Stuttgart (Domenico Tedesco) und weiter nach München (Max Urwantschky). Völlig offen ist, wann das Duo nach Moskau zurückkehren wird. Die Saison in Russland ist wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. Mai ausgesetzt. (AHa)