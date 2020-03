Normalerweise steht Michael Seeger sechsmal pro Woche am Beckenrand des Zentralbads, um mit dem A- und B-Kader der SG Gelsenkirchen zu trainieren. Seine Schützlinge Susanna Schumann, Leon Volkmann, Anna-Lena Dausel & Co. bekommen aber in den nächsten Wochen keine 25-Meter-Bahnen zu sehen, sondern müssen sich aufgrund der Corona-Pandemie auf ungeliebte Trockenübungen beschränken.

„Bei uns ist es das Problem, dass Schwimmen ohne Wasser nun mal nicht geht. Ein Marathonläufer kann sich trotz aller Einschnitte, die es aktuell gibt, weiterhin durch Laufeinheiten für seine Sportart fit halten. Ich habe meine Aktiven aufgefordert, dass sie sich zuhause fit halten. Sie sollen bei gutem Wetter draußen joggen und ansonsten die gewohnten Übungen, die wir sonst auch außerhalb des Beckens machen, absolvieren“, sagt Michael Seeger. Stabilisationsübungen oder Trainingselemente mit dem Zugseil im Wohnzimmer – das grassierende Coronavirus erfordert Improvisationskunst.

Ungewohnte Situation für die Gelsenkirchener Schwimmer

Auch für Michael Seeger, der in frühester Kindheit mit dem Schwimmsport anfing und dem Sport seit dem verbunden blieb, ist die Situation völlig ungewohnt. „So ganz viel machen kann ich als Coach zuhause auch nicht. Bis auf Mails schreiben, den digitalen Kontakt zu anderen Vereinen zu halten und meine Schwimmerinnen und Schwimmer etwas aufzubauen.“

Seeger spürt, dass bei seinen Talenten Frust aufkommt. Ursprünglich sind die Deutschen Meisterschaften, die im Mai in Berlin stattfinden sollten, wegen des Coronavirus aber abgesagt wurden, das Highlight des Jahres. Sechs Athletinnen und Athleten der SG Gelsenkirchen hatten die Qualifikation bereits gepackt. „Und die Chance, mit insgesamt zehn Teilnehmern nach Berlin zu fahren, war durchaus realistisch. Einige Qualifikationen hätten wir in den kommenden Wochen sicherlich noch erreicht“, sagt Seeger, der das bereits gebuchte April-Trainingslager in Spanien storniert hat.

Trainer Michael Seeger. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

. „Das Problem in der jungen Altersgruppe bei uns ist jetzt, dass die Sportler und Sportlerinnen kein Ziel mehr vor Augen haben. Wenn ich pro Woche 20 Stunden trainiere und dann auf einmal auf Null herunterfahre, ist das nicht so einfach. Ich sehe für die kommenden Monate eine große Gefahr, dass die jungen Leute die Lust am Schwimmen verlieren.“

Das Rumsitzen sorgt besonders bei den jungen Schwimmern für Frustmomente

Seeger stellt fest: „Wir haben Mädchen und Jungs, die 12, 13 Jahre alt sind und viel Talent mitbringen. Rumsitzen und nichts machen, das geht ihnen irgendwann auf die Nerven. Unsere älteren Athleten sind zwar auch gefrustet, aber sie haben ein anderes Verständnis für die Gesamtsituation. Im Moment schweben wir im luftleeren Raum.“

Bis zum 19. April ruht der Betrieb im Gelsenkirchener Zentralbad. Michael Seegers Idee, in Kleingruppen zumindest einen geringen Trainingsbetrieb im Schwimmbecken aufrecht zu erhalten, lässt sich nach Rücksprache mit den Stadt-Oberen nicht in die Tat umsetzen. „Das Bad bleibt definitiv geschlossen“, sagt der Trainer. So bleibt den Gelsenkirchenern nichts anderes übrig, als ihre für Ende Juni geplante vierwöchige Sommerpause in den März/April vorzuziehen. „Unser Ansatz ist jetzt, dass wir, sofern sich alles wieder normalisiert, im Sommer durchziehen“, skizziert Seeger.