Selbstbewusste Grillonen: "Die anderen müssen grübeln"

Für die Verbandsliga-Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen steht am Samstag gegen den ATV Haltern (15 Uhr, Grundschule an der Georgstraße) das letzte Heimspiel im Jahr 2019 an. „Meine Mädels sind fokussiert und wollen natürlich in der Erfolgsspur bleiben“, sagt Trainer Gerd Hemforth nach der zweiwöchigen Spielpause. Hemforth hatte zuletzt im Trainingsspiel kleine Erfolgspreise zur Extra-Motivation ausgelobt und Schoko-Nikoläuse an seine Mädels verteilt. Im sozialen Netzwerk Instagram posteten die Spielerinnen später einen roten Nikolaus mit dem Hashtag „bester Trainer“. Mehr Lob geht eigentlich nicht.

Loben will Hemforth seine Grillonen heute Nachmittg auch nach dem Spiel gegen Haltern, das mit einem relativ kleinen Kader anreist. Bisher steht die makellose TCG-Bilanz von sechs Siegen aus sechs Spielen in der Verbandsliga Gruppe 3 zu Buche. „Wir sind Spitzenreiter und wollen weiterhin dominant auftreten. Ich habe meinen Spielerinnen gesagt, dass sich der Gegner mehr Gedanken über uns machen muss als das umgekehrt der Fall ist. Die anderen Teams müssen grübeln, wie sie uns als führendes Team schlagen können“, so Hemforth selbstbewusst.

Die TCG-Mannschaft wird leicht verändert ins Spiel gegen Haltern gehen, da Talent Paula Schneyer aus privaten Gründen nicht zur Verfügung steht. Für den Coach ist das die Gelegenheit, auch mal Spielerinnen einzubauen, die zuletzt wenig Wettkampfzeit erhalten haben. „Wir werden eine andere Außenangreiferin einsetzen. Leonie Ress oder Kathrin Burczyk bieten sich dafür an“, so Hemforth. Auch Luisa Gebauer darf auf Einsatzzeit hoffen. „Luisa Gebauer hat dieses Jahr erst mit der Rolle als Zuspielerin begonnen und zuletzt im Training gute Leistungen gezeigt. Die Wettkampf-Erfahrung holt man sich aber am besten in Spielen oder Turnieren“, sagt Gerd Hemforth.