SG Gelsenkirchen: Schwimm-Trainer Seeger mit positivem Fazit

Victoria Dolle schaffte es bei den Internationalen Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin in zwei Finalläufe.

Berlin Victoria Dolle und Sophie Huang haben aufgeholt, auch Leon Volkmann und Marius Schimnatkowski überzeugen.

Bei den internationalen deutschen Schwimm-Kurzbahnmeisterschaften in Berlin blieb die SG Gelsenkirchen nach vier anstrengenden Wettkampftagen ohne Medaille, konnte aber trotzdem einem guten Gefühl zurück in den Ruhrpott reisen. Victoria Dolle, Sophie Huang, Susanna Schumann, Kiara Sotke, Robert Ortmann, Marius Schimnatkowski und Leon Volkmann zeigten insgesamt ansprechende Leistungen gegen bärenstarke Konkurrenz, die etliche Rekorde aufstellte.So blieb Jessica Steiger vom VfL Gladbeck über 100m Lagen erstmals unter der Eine-Minuten-Marke (59,67sek). Großes Gesprächsthema außerdem: Über 400m Freistil schlug die 17-Jährige Isabel Gose (SV Nikar Heidelberg) Topfavoritin Sarah Köhler (SG Frankfurt) in 3:58,91 Minuten. „Das Niveau bei den Kurzbahn-Meisterschaften war insgesamt sehr hoch“, fasst Michael Seeger, Trainer der SG Gelsenkirchen zusammen, „ich bin richtig zufrieden mit den Leistungen unserer Athletinnen und Athleten. Von uns waren das wirklich gute Wettkämpfe. Gerade an den ersten beiden Tagen gab es gute Zeiten, aber irgendwann merkt man dann, dass die Luft raus ist.“ Victoria Dolle hatte mit zehn Starts die meistens Wettkämpfe des SG-Teams. Über 200m Schmetterling (2:18,20) und 50m Schmetterling (27,90) schaffte es das Talent ins Finale, musste sich dort aber starker Konkurrenz aus Essen, Köln, Magdeburg, Berlin und München geschlagen geben. „Wenn man 200 Meter Schmetterling schon morgens und dann im Laufe des Tages noch einmal im Finale schwimmen muss, dann macht sich das schon bemerkbar. Es gab viele Altersklassen-Rekorde, die Konkurrenz war schon sehr groß für uns“, sagt Trainer Seeger, der gar nicht damit gerechnet hatte, mit der SG Gelsenkirchen überhaupt in zwei Endläufe vorzustoßen. „Victoria Dolle und Sophie Huang, die ebenfalls gute Leistungen abgerufen hat, haben insgesamt deutlich aufgeholt. Für uns ging es unter dem Strich darum, möglichst viele gute Zeiten zu schwimmen. Das ist uns auch gelungen. Victoria ist über 100 Meter Schmetterling nur einen Platz an der Finalteilnahme vorbeigeschrammt, sonst wäre sogar noch ein Endlauf mehr drin gewesen“, bilanziert der Coach.