Das für April geplante Trainingslager der Schwimmer der SG Gelsenkirchen im spanischen Marbella wurde nach der dramatischen Coronavirus-Entwicklung gestrichen. Spanien meldete zum Ende der Woche rund 18.000 Infizierte. Das Risiko, sich in der jetzigen Situation zwei Wochen lang in Spanien vorzubereiten, war den SG-Verantwortlichen verständlicherweise zu groß.

„Die Gesundheit steht absolut im Vordergrund“, sagt Michael Seeger, Trainer der SG Gelsenkirchen. Rund 1500 Euro hätte die Reise pro Teilnehmer gekostet. „Wir haben Kontakt zum Veranstalter aufgenommen. Er hat uns versichert, dass nur ganz geringe Stornogebühren auf uns zukommen. Insofern kommen wir, was das Finanzielle angeht, mit einem blauen Auge davon. Das ist natürlich für die Eltern, die ihren Kindern dieses Trainingslager finanziert haben, eine gute Nachricht“, sagt Seeger.

Während sich Victoria Katharina Dolle, Sophie Huang, Marius Schimnatkowski & Co. aktuell mit Jogging und Übungen, die zuhause durchgeführt werden können, fit halten, kümmert sich die für organisatorische Aufgaben zuständige Melanie Racz um das Zurückbeordern der bereits bezahlten Geldbeträge für das Spanien-Camp. „Der Aufwand ist erheblich“, sagt der SG-Trainer, „Frau Racz macht das sehr gut und probiert alles. Wir hatten im Vergleich zum Vorjahr, in dem wir ebenfalls in Malaga waren, noch etwas bei der Hotelauswahl nachgebessert. Schade, dass sich der organisatorische Aufwand am Ende nicht gelohnt hat und wir zuhause bleiben müssen.“ Bis zum 19. April ruht der Trainingsbetrieb im Gelsenkirchener Zentralbad. In welcher Form es danach für die SG-Schwimmer weitergeht, ist noch offen.