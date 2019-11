Sons of Dart überwintern auf Platz eins

Bis Weihnachten dauert es ja eigentlich noch einen knappen Monat. Doch für die Sons of Dart gab es die Bescherung schon vorher. Die Gelsenkirchener gewannen in der Dart-Regionalliga nämlich nicht nur ihr letztes Spiel dieses Jahres gegen die Monsters Dortmund klar mit 18:2, sondern überwintern dank eines Geschenks des SDC Bochum nun sogar auf Platz eins. Das Team aus der Nachbarstadt bezwang den Tabellenzweiten TuS Wengern überraschend mit 11:9. Die Tabellenführung kann Wengern den Sons of Dart daher selbst bei einem Sieg im Nachholspiel am Samstag nicht mehr streitig machen.

Dabei waren die Gelsenkirchener doch erst in der vergangenen Saison in die viertklassige Regionalliga aufgestiegen. „Ich hätte am Anfang der Saison auch nicht gedacht, dass wir als Spitzenreiter in die Winterpause gehen“, räumte Spieler Sven Hilling nach dem ungefährdeten Kantersieg über die Monsters ein. „Aber nach den schwierigen Auftaktspielen mit dem 7:13 gegen Wengern sind wir stetig stabiler geworden. Zumal wir ja immer nur acht Leute und somit keine Auswechselspieler haben. Wir sind sehr zufrieden.“ Seit dem Duell mit dem TuS am zweiten Spieltag ließen Hilling und seine Kollegen sechs Siege in Serie folgen.

Zur zweiten Saisonhälfte wird nun auch noch Sarkhadoon Varda, genannt „Toni“, vom DC Krumme Finger II das Team verstärken. Ist der Durchmarsch also das Ziel? „Wenn du als Erster in die Winterpause gehst, willst du am Ende natürlich auch aufsteigen“, meint Hilling. „Aber wir treffen nach dem letzten Hinrundenspiel Anfang Januar direkt auf unsere Verfolger Wengern, Siegerland und Bochum. Danach werden wir wissen, wohin die Reise geht.“