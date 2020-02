Gelsenkirchen. Das Spitzenspiel verloren, dazu noch der Spielführer weg: Die Sons of Dart müssen sich neu straffen.

Sons of Dart verlieren Spiel und Kapitän Witte

Eigentlich wollten die Sons of Dart ihren Mannschaftskapitän Andreas Witte mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen den TuS Wengern gebührend verabschieden. Witte zieht zurück nach Schleswig-Holstein und absolvierte gegen den Tabellenzweiten sein letztes Spiel im Trikot des Spitzenreiters. Doch aus dem perfekten Abschied wurde nichts, die Gelsenkirchener verloren am Samstag mit 9:11 und kassierten damit nach der 7:13-Pleite aus dem Hinspiel die zweite Saisonniederlage.

Im Vergleich zum ersten Duell mit dem TuS ging es diesmal jedoch enger zu. „Heute hat nicht die bessere, sondern die glücklichere Mannschaft gewonnen“, sagte Sons-Spieler Sven Hilling. „Es war ein sehr enges Spiel, wir haben von den insgesamt 20 Einzel- und Doppel-Duellen acht mit 2:3 verloren.“

Andreas Witte schaut seinem Pfeil nach. Foto: Foto: AA / ffs

Dabei hatte es für die Sons of Dart zunächst gut ausgesehen. Michael Hessling und David Wirkner gewannen die ersten beiden Einzel und sorgten somit für einen 2:0-Vorsprung der Gastgeber. Die folgenden fünf Einzel gingen jedoch allesamt verloren. Ein Rückstand, den die Gelsenkirchener zwar noch verkürzen, aber nicht mehr umbiegen konnten. Sie bleiben zwar Spitzenreiter, können bei einem Wengerner Sieg im Nachholspiel gegen Schlusslicht 1. DSC Plettenberg aber von jenen überholt und auf den Relegationsplatz verdrängt werden.

Aufstieg nicht in der eigenen Hand

Den Aufstiegshoffnungen der Sons of Dart, die erst wieder am 29. Februar gegen den DSC Rheine gefordert sind, tut der Rückschlag aber keinen Abbruch, wie Sven Hilling betont: „Wir haben den direkten Aufstieg zwar nicht mehr in der eigenen Hand, aber Wengern muss noch gegen den Dritten SDC Bochum und den Vierten SDC Siegerland spielen. Wir haben gegen Siegerland schon gewonnen. Wir müssen jetzt halt alle Spiele gewinnen. Wenn es trotzdem nicht reicht, nehmen wir auch die Relegation.“