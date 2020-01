Spitzenreiter Sons of Dart hängt den SDC Siegerland ab

Die Sons of Dart haben in der Regionalliga den ersten von zwei Verfolgern im Kampf um den Aufstieg vorerst abgehängt: Der Spitzenreiter gewann zum Rückrundenauftakt beim Tabellendritten SDC Siegerland mit 11:9, so dass der Vorsprung auf den mit einem Spiel weniger geführten SDC auf fünf Punkte anwuchs. „Das war das erwartet schwere Duell gegen einen sehr starken Gegner“, sagte Spieler Sven Hilling, dessen Team in erster Linie dank der Stärke in den Einzeln den neunten Sieg in der zehnten Partie feierte. In beiden Einzelblocks gewannen die Sons of Dart je fünf von acht Aufeinandertreffen, so dass ihnen ein Sieg aus vier Doppeln zum Erfolg reichte.

Starkes Debüt: Sarkhadoon Varda

„Wir haben nach dem ersten Einzelblock mit 5:3 geführt und dann entschieden, dass das vermeintlich stärkste Doppel zuerst spielen soll, damit wir mit einem Vorsprung in den letzten Einzelblock gehen. Mit dem einen Sieg hat das ja auch geklappt. Als wir dann noch einmal fünf Einzel gewonnen hatten, war der Sieg klar“, erzählte Sven Hilling, der mit Dave Wirkner den einzigen Doppelerfolg verbuchte. Zwei der elf Punkte trug darüber hinaus Zugang Sarkhadoon Varda bei, der bei seinem Debüt für die Sons of Dart gleich zwei Einzelsiege landete.

„Jetzt wollen wir gegen Wengern nachlegen“, kündigte Sven Hilling mit Blick aufs nächste Spitzenspiel gegen den anderen Verfolger, den Tabellenzweiten TuS Wengern, an. Am 1. Februar (Samstag, 20 Uhr) stellt sich das Team, das den Sons of Dart die bislang einzige Niederlage zufügte, beim Liga-Primus vor. Spielort ist wegen eines Pächterwechsels jedoch nicht mehr das „Haus Janzen“, sondern „Schreber’s Eventgastronomie“ an der Kleingartenanlage am Hegerkamp in Altenessen. (AA)