Spvgg Erle 19 sorgt für Krach unter dem Dach

Der Finaltag bei den Gelsenkirchener Hallen-Kreismeisterschaften bot nicht nur Tore und packende Duelle, sondern auch einen handfesten Eklat. Kreisliga A1-Spitzenreiter Spvgg Erle 19 stieg mitten im Turnier aus und sorgte damit für kräftig Krach unter dem Hallendach.

Nach dem 3:4 im Gruppenspiel gegen den späteren Turniersieger YEG Hassel kam es zu Diskussionen und Wortgefechten beim Verlassen des Spielfelds. Erle 19-Spieler Marc-Andre Schüßler soll eine Bedrohung Richtung Schiedsrichter ausgestoßen haben. Im Spielbericht trug der Unparteiische den Satz „Schiri, ich bring’ dich um“ ein – und benannte dafür gleich vier Zeugen, die in unmittelbare Nähe des Geschehens standen. Konsequenz: Schüßler wurde für den Rest des Turniers ausgeschlossen und muss sich in Kürze vor der Spruchkammer verantworten. Aus Erler Sicht war der Satz, den Schüßler fallen ließ, nicht ganz so drastisch. „Ich haue dich gleich in die Bande“ wurde hier als Wortwahl Richtung Schiedsrichter wiedergegeben.

Erle zweifelt an den notierten Worten

Erles Trainer Rainer Sowa: „Es kann nicht sein, dass unser Spieler für etwas bestraft wird, was er gar nicht gesagt hat. Jeder kennt den Schüßler. Der würde so etwas nie sagen, das ist gar nicht sein Wortschatz. Wir haben dann mit der Mannschaft und dem Vorstand entschieden, nicht mehr anzutreten.“

Kreisvorsitzender Christian Fischer (r) will den Sachverhalt um Marc-Andre Schüßler geklärt wissen. Foto: Foto: Oppitz / ffs

Christian Fischer, Vorsitzender des Fußballkreises Gelsenkirchen, zu der Hektik am letzten Turniertag: „Ob der Schüßler das gesagt hat oder nicht, muss die Spruchkammer klären. Selbst wenn das so gefallen ist, weiß ich natürlich, dass er das inhaltlich nicht so meinte. Er war emotionsgeladen.“ Fischer weiß, dass solche Vorkommnisse dringend geklärt werden müssen. „Ich verstehe schon, dass wir da reagieren müssen. Wenn die Verantwortlichen so etwas mitbekommen, muss das eingetragen werden. Erle 19 war trotzdem sportlich und stimmungstechnisch ein Verlust fürs Turnier.“

Die Veilchen kündigten bereits an, im kommenden Jahr gar nicht mehr am Gelsenkirchener Hallenmasters teilnehmen zu wollen. Das stößt bei anderen Teams auf wenig Verständnis. „Die Spvgg Erle 19 sollte mal zwei Nächte über ihre Entscheidung schlafen. Vieles passiert aus der Emotion heraus und sieht mit etwas Abstand schon wieder ganz anders aus. Dass die Erler vorzeitig aufgehört haben, hat dem insgesamt schönen Turnier sicherlich einen faden Beigeschmack versetzt“, bilanzierte Michael Steinhüser, Trainer von Ausrichter DJK Blau-Weiß.