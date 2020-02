SSV Buer trifft auf den souveränen Spitzenreiter

Buer. Das Nachholspiel der Fußball-Landesliga 3 zwischen SSV Buer und SV Wacker Obercastrop wird am Dienstag um 20 Uhr an der Löchterheide angepfiffen.

Wenn die alte Theater-Weisheit zutrifft, dass einer schlechten Generalprobe eine rauschende Premiere folgt, dann sollte sich Wacker Obercastrop in der Fußball-Landesliga als Gast der SSV Buer auf einiges gefasst machen. Die Bueraner haben ihr letztes Testspiel der Winter-Vorbereitung beim Bezirksligisten BV Rentfort mit 2:3 verloren und können gegen den souveränen Tabellenführer aus Castrop-Rauxel an sich nur überraschen. Das Nachholspiel auf dem Kunstrasenplatz an der Löchterheide an diesem Dienstag beginnt um 20 Uhr.

„Wir wissen, dass da ein dicker Brocken auf uns zukommt“, sagt SSV-Trainer Rüdiger Kürschners. Die Obercastroper haben aus ihren letzten 15 Spielen insgesamt 43 von 45 möglichen Punkten geholt und in dieser Saison erst zweimal verloren, zuletzt am 25. August des vergangenen Jahres mit 1:2 in Hombruch.

Im Hinspiel hatte die SSV Buer mit 1:4 das Nachsehen. Es gibt angenehmere Gegner für das erste Meisterschaftsspiel eines neuen Jahres, um den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auszubauen. Rüdiger Kürschners hofft dennoch, dass es diesmal besser für sein Team läuft. „Vielleicht rüttelt die Niederlage in Rentfort einige wach“, fügt er hinzu. „Wacker ist ein noch größeres Kaliber. Die Mannschaft steht nicht ohne Grund so weit oben in der Tabelle. Wenn wir gegen sie bestehen wollen, müssen wir die Fehlerquote absolut niedrig halten.“

Personell sieht es für die seit drei Heimspielen sieglose SSV Buer deutlich besser aus als in den letzten Wochen des alten Jahres, sieht man mal von den Langzeit-Ausfällen Sebastian Waldner und Julian Treiber ab. Auf der Liste der fehlenden Spieler stehen für diesen Dienstag auch noch Jan Heimerl (erkältet) und Maximilian Sellinat (berufliche Gründe).