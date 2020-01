Herten. Mit zwei Siegen in den ersten beiden von sechs Heimspielen will der GT Buer den Kampf um die Meisterschaft und den Aufstieg spannend machen.

Stefan Galla: „Wir kennen unsere Tische besser“

Der Billard-Club Grüner Tisch Buer steht vor den wichtigsten Wochen dieser Saison in der 2. Dreiband-Bundesliga. Als Tabellendritter mit vier Punkten Rückstand auf die Spitze befinden sich die Bueraner in Lauerstellung. Am Wochenende kommt es gleich zu zwei Spitzenspielen im Billardzentrum Bertlich. Der Tabellenvierte BG Coesfeld und der Spitzenreiter AGB Xanten sind die beiden Gegner am Samstag und Sonntag für die beiden Brüder Stefan und Markus Galla sowie Stefan Hetzel und Norbert Ohagen. Die WAZ sprach vor diesen für den weiteren Saisonverlauf immens wichtigen Partien mit dem Spitzenspieler des GT Buer, Stefan Galla.

Mit zwei Siegen ist der GT Buer vor zwei Wochen in die Rückrunde der 2. Liga Nord gestartet. Die Gegner waren zwar nur die beiden Mannschaften auf den beiden Abstiegsplätzen, aber wie gut ist ihr Team derzeit in Form?

Stefan Galla Ich denke, dass wir ganz gut in Form sind. Wir haben ja auch die letzten zwei Spiele der Hinrunde Anfang Januar recht gut und erfolgreich gespielt. Aber was wichtig und gut war bei den zwei Auswärtsspielen: Wir haben echt eine schöne Zeit an diesem Wochenenden im „Osten“ gehabt. Viel Spaß und viel Erfolg. Und das obwohl die Billards dort ein wenig gewöhnungsbedürftig waren.

Die Rückrunde begann mit zwei Auswärtsspielen. In den restlichen sieben Saisonspielen genießt GT Buer aber nun sechsmal Heimrecht, weil in der Hinrunde an einem Doppelspieltag das Heimrecht mit den Gegnern getauscht wurde. Ist das nun ein großer Vorteil im Kampf um die Meisterschaft?

Ob das zum Vorteil wird, entscheidet sicherlich dieses Wochenende. Und wir haben sehr gutes Spielmaterial. Das wird sicherlich den Gegnern auch Spaß machen. Aber natürlich kennen wir die kleinen Eigenarten unserer Tische auch besser. Insofern könnten diese sechs Heimspiele sicherlich vorteilhaft sein.

Was ist für Sie und die Mannschaft der Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsspielen beim Billard?

Bei Heimspielen ist es halt so, dass wir sowohl die Billards als auch unser Umfeld, Spielstätte, Leute etc. sehr gut kennen. Bei den Auswärtsspielen müssen wir uns halt erstmal an die anderen Gegebenheiten gewöhnen. Was in der Regel nicht so schwer ist, da wir ja die meisten Vereine und gegnerischen Spieler sehr gut kennen. Bevorzugen tue ich auf jeden Fall Heimspiele. Auch weil ich dort meinen eigenen Zeitablauf als Vorbereitung auf das Spiel gestalten kann.

Wie bereitet man sich auf diese wichtigen Spiele vor? Oder trainieren Sie über die Saison hinweg immer gleich?

Normal bereiten wir uns auf jedes Spiel annähernd gleich vor. Einzig vor Auswärtsspielen gehe ich schon mal woanders trainieren, um auch mal anderes Spielmaterial kennenzulernen. Ich habe für dieses Wochenende allerdings eine extra Einheit eingelegt.

In elf Wochen, am ersten Wochenende nach Ostern, finden die letzten beiden Spieltage dieser Saison statt. Gegner im letzten Spiel ist dann der Bundesliga-Absteiger, der aktuelle Tabellenzweite ABC Merklinde. Wie sehen Sie Ihre Chancen auf das Erreichen des ersten Platzes, auch wenn es nun vielleicht nicht zu zwei Siegen reichen sollte?

Ehrlich gesagt würde es schwer werden den ersten Platz zu erreichen, wenn dieses Wochenende nicht so erfolgreich ist. Weil wir dann etwa sieben Punkte hinten wären bei noch fünf Spielen. Aber von dem Fall gehe ich nicht aus. Ich hoffe, dass wir am letzten Spieltag die Chance haben, mit einem Sieg gegen Merklinde, noch was zu reißen.

Die Meisterschaft in der 2. Liga Nord ist ja gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga. In der vergangenen Saison wurde GT Buer Zweiter. Weil eine Mannschaft sich in der 1. Liga zurückgezogen hatte, scheiterte Grüner Tisch Buer später in zwei Entscheidungsspielen am Aufstieg. Denken Sie noch an die verpasste Rückkehr in die 1. Liga, in der GT Buer sechs Jahre hintereinander von 2012 bis 2018 gespielt hatte?

Sicher war es sehr schade, letztes Jahr trotz zweier Chancen nicht aufzusteigen. Aber das ist auf jeden Fall abgehakt. Weil wir uns ja auch auf jedes Spiel einzeln vorbereiten und versuchen, auf diesem Punkt gut zu sein.

Sie gehören zu den besten deutschen Dreibandspielern und wären für jeden Bundesligisten ein Gewinn. Für den Fall, dass GT Buer auch in dieser Saison den Sprung in die 1. Bundesliga verpassen sollte, wie sieht dann Ihre Zukunft aus?

Erstmal Danke für diese Einschätzung. Aber es ist wie in jeder Sportart. Wir sind alle sportlich eingestellt, wollen gewinnen und aufsteigen. Und es ist auch so, dass ich regelmäßig Anrufe von anderen Vereinen bekomme. Teilweise sehr interessant und teilweise auch nicht. Und ehrlich gesagt muss die sportliche Perspektive für jeden Sportler immer im Vordergrund sein. Und daher führen der Verein und ich zurzeit auch Gespräche über dieses Thema.

Vielen Dank und viel Erfolg!