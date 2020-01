Tagträume sind noch verboten

In der WhatsApp-Gruppe der Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen war am Samstagabend noch einiges los. Acht bis zehn Kurz-Videos mit Szenen aus dem Verbandsliga-Heimspiel gegen den hartnäckigen TB Höntrop machten die Runde und dienten als Nachweis für einen harten Arbeitstag. Am Ende feierten die Grillonen – wieder einmal. 3:1 hieß es nach über 100 Minuten Spielzeit. Mit dem Jubelgesang „so sehen Sieger aus“ hüpften Paula Schneyer & Co. nach ihrem zehnten Erfolg ausgelassen durch die Halle.

„In einigen Phasen waren wir zu hektisch, aber ich mache meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf. Die Mädels haben gekämpft wie verrückt und sich den Sieg deswegen auch verdient. Im Moment zeichnet uns einfach aus, dass wir Phasen, in denen es nicht gut für uns läuft, wieder umbiegen können“, bilanziert TCG-Trainer Gerd Hemforth.

Im ersten Satz wurde sein Team der Favoritenrolle gerecht. Die Grillonen entschieden den Auftakt mit 25:21 für sich. Im zweiten Satz deutete sich bereits an, dass die Angelegenheit vielleicht etwas länger dauern könnte. Die TCG-Mädels lagen zunächst 10:7 und 16:14 vorne, kurz danach aber 17:19 hinten, bevor der Satz schließlich mit 27:25 eingetütet wurde. Hemforth: „Die Höntroperinnen waren deutlich besser als bei unserem 3:1-Sieg im Hinspiel. Die Mannschaft ist wieder komplett. Ich gehe davon aus, dass sie im weiteren Saisonverlauf noch einiges auf die Kette kriegen.“

Höntrop macht es dem TCG schwer

Das taten die Gäste bereits im dritten Satz. Zwar sah es zunächst nach einem Lauf für die TSG-Spielerinnen aus, die bereits mit 12:7 in Front lagen, doch dann kippte das Kräfteverhältnis. Höntrop steigerte sich, machte Punkt um Punkt und lag plötzlich mit 22:17 vorne. Die Grillonen kamen nicht mehr zurück und verloren den Satz 20:25. „Auf einmal war bei uns ein Bruch drin, das kommt vor. Alle Mannschaften wollen gegen uns Topleistungen bringen. Alle wollen gegen uns glänzen, weil wir in der Tabelle oben stehen. Trotzdem lösen wir es insgesamt gut. Auch dieses Mal wieder“, resümiert der TCG-Coach, der im Spiel auf der zentralen Position etwas umstellen musste. Da Lena Moskopp schlecht Luft bekam, musste Luisa Gebauer für sie einspringen. „Sie hat richtig gefightet und sich ihre Sporen verdient, auch wenn noch nicht alles geklappt hat. In manchen Szenen fehlt Luisa noch etwas die Routine, aber jeder Einsatz bringt sie weiter“, analysiert Gerd Hemforth.

Im vierten Satz bekam der Spitzenreiter das Duell wieder besser in den Griff, lag zwischenzeitlich mit 13:6 in Front. Trotzdem gab Höntrop nicht auf und schaffte kurz vor Schluss das 24:24. Ein paar Sekunden nach einer Angabe von Gresa Arifi war die Begegnung mit 26:24 zugunsten der Grillonen gelaufen. Der Rest war Jubel pur.

Gegen Sarah Pluras Ball ist in dieser Szene kein Kraut gewachsen. Foto: homas Gödde / FUNKE Foto Services

„Es ist schön, dass wir als Team immer mehr zusammenwachsen. Wir haben jetzt noch acht Spiele vor der Brust, konzentrieren uns aber erst einmal auf die Partien bei der SG Vest, gegen EVC Massen und danach beim aktuellen Tabellenzweiten VV Schwerte II. Danach sehen wir weiter“, sagt Gerd Hemforth.

Noch keine Spur von Aufstiegseuphorie? Hemforth: „Nein, tagträumerisch können wir vielleicht dann sein, wenn wir die drei genannten Spiele hinter uns gebracht haben.“ Der erfahrene TCG-Trainer weiß, dass ein Positiv-Lauf auch mal reißen kann. „Es passiert schnell, dass sich eine Spielerin verletzt oder dass man auf einmal ein enges Spiel verliert. Und dann geht der Stress erst richtig los“, so Hemforth. Im Moment sind die Voraussetzungen verlockend: Die Grillonen wären sogar nach zwei Pleiten immer noch die Nummer eins in der Verbandsliga.

Sätze: 25:21, 27:25, 20:25, 26:24.

TC Gelsenkirchen: Zagozen, Wilim, Rietz, S. Burczyk, Gebauer, Müller, K. Burczyk, Moskopp, Arifi, Plura, Schneyer.