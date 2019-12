TC Gelsenkirchen: Weihnachten mit weißer Weste

Die Grillonen haben ihren Vorsprung in der Volleyball-Verbandsliga Gruppe 3 ausgebaut. Sie selbst haben die Hausaufgabe gegen den ATV Haltern zwar nicht überragend, aber vom Ergebnis her sicher 3:0 (25:19, 30:28, 25:21) gelöst. Kurz darauf patzte der bisher ärgste Konkurrent VfL Telstar Bochum II, so dass der Vorsprung der TCG-Mädels auf Bochum jetzt drei Punkte beträgt.

Nach den sieben Erfolgen in der bisherigen Saison will TCG-Coach Gerd Hemforth mit seinen Mädels jetzt noch einen draufsetzen. Beim Meschede-Spiel, zu dem die Grillonen am 14. Dezember im kleinen Mannschaftsbus Richtung Sauerland reisen werden, soll der achte Streich gelingen. Hemforth: „Unser Ziel ist es, Weihnachten mit einer komplett weißen Weste zu feiern. Über die Ausbeute, die wir bisher eingefahren haben, kann man wirklich nicht meckern.“

Das Maximum herausholen

Der ehemalige Gymnasial-Lehrer will mit seinem Team nun aber das Maximum herausholen. Er weiß, dass die Saison noch einige Tücken bietet, auch wenn der VfL Telstar Bochum II das Top-Duell bei der SG Vest 2:3 verloren hat. Telstar Bochum II kommt Anfang Januar 2020 zum Spitzenkampf in die Grundschule an der Georgstraße.

Abwehrarbeit: Die Gelsenkirchener Spielerinnen Nadine Müller (l.) und Leonie Ress. Foto: Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Die Grillonen werden auch auf diesen Gegner vorbereitet sein. Hemforth schickte eine seiner Spielerinnen zum Spionieren zur SG Vest. Zuvor wurde auch der Bochumer Coach beim Spiel der TCG-Mädels gegen Haltern gesichtet. „Wir haben jetzt alle Konkurrenten bespielt oder zumindest beobachtet. Über jeden Gegner haben wir Sequenzen auf Video, die wir uns vor den direkten Duellen anschauen. Wir wissen also immer um die Stärken und Schwächen der Mannschaften, auf die wir treffen“, skizziert Hemforth. Haltern zählt Hemforth zu den Klubs, „die einen durchaus ärgern können.“ Um die Grillonen zu bezwingen, braucht es in dieser Spielzeit allerdings etwas mehr - selbst, wenn die Leistung mal nur im Okay-Bereich anzusiedeln ist.