Turnerbund Beckhausen verpasst eine Überraschung

Herne/Gladbeck. In der NRW-Liga verlieren die Beckhausener nur 6:9 beim TTC Herne-Vöde. Landesliga-Spitzenreiter Schalke 04 gewinnt 9:2 in Schultendorf.

In der Tischtennis-NRW-Liga verpasste der TB Beckhausen trotz fast vierstündigem großen Fight bei der 6:9-Niederlage beim TTC Herne-Vöde einen Punktgewinn nur knapp.

Obwohl die Beckhausener erstmals in diesem Jahr mit ihrer Stammbesetzung angetreten waren, lief es schon zu Beginn nicht so gut wie im Hinspiel. Damals hatten sie sich mit den Doppeln eine 3:0-Führung herausgespielt. Diesmal konnten nur Andre Blies und Reinhold Anton ihre Partie für sich entscheiden. Udo Lindemann und Marius Mann dagegen verloren ihr Doppel in fünf Sätzen denkbar knapp. Und auch in den ersten Einzeln lief es nicht nach Wunsch, so dass die Gastgeber ihre Führung schließlich bis auf 4:1 ausbauten.

Zwar konnte der Turnerbund anschließend durch Siege von Andre Blies und Marius Mann auf 3:4 verkürzen. Ein Ausgleich gelang im weiteren Spielverlauf aber keinmal, nicht zuletzt, da mehrfach eigene Führungen und auch Satzbälle nicht genutzt wurden. Nach einem zwischenzeitlichen 6:3 zog Herne-Vöde dann - bei einem Gegenpunkt von Udo Lindemann - sogar bis auf 8:4 davon. Durch zwei Fünfsatzsiege von Andre Blies und Reinhold Anton kamen die Beckhausener danach zwar noch einmal etwas heran. Den letztlich verdienten Sieg der Gastgeber konnten sie aber nicht mehr verhindern.

Schalke siegt in Schultendorf mit 9:2

In der Landesliga fuhr Spitzenreiter FC Schalke 04 im kreisinternen Duell beim TTV GW Schultendorf einen souveränen 9:2-Erfolg ein. Die Schalker waren wie im Hinspiel ohne ihre Nummer zwei, Thorsten Honefeld, angetreten. Trotzdem hatten sie die in Bestbesetzung spielenden Schultendorfer jederzeit recht sicher im Griff. Auch wenn es zweimal in den Entscheidungssatz gegangen war und sie beide Male nur knapp das bessere Ende für sich hatten. Am Ende brachten die Königsblauen jedoch nach nicht ganz zwei Stunden einen weiteren klaren Sieg unter Dach und Fach und bauten damit ihre Führung weiter aus.

Das Gastspiel des SC Hassel beim Tabellenzweiten TTC MJK Herten wurde kurzfristig um knapp drei Wochen nachverlegt. Trotzdem sind die Hasseler in der Tabelle einen Platz hoch gerückt, da der punktgleiche TSC Eintracht Dortmund sein Spiel verlor. Allerdings konnte Schlusslicht Querenburg einen Sieg landen und rückte dadurch bis auf einen Punkt heran.

Schalker Jungen weiter ungeschlagen

Die Jungen des FC Schalke 04 erkämpften im Spitzenspiel der NRW-Liga beim Tabellenführer TuS Holzen-Sommerberg ein 7:7 und sind damit weiterhin ungeschlagen. Während die Schalker im Hinspiel an den oberen Positionen noch deutliche Vorteile gehabt hatten, ließen diesmal die Gastgeber an den Spitzenbrettern nur einen einzigen Gegenpunkt zu. Und da die Königsblauen während der gesamten Begegnung keinmal geführt hatten, durften sie mit dem Teilerfolg sehr zufrieden sein. Nicht zuletzt, da sie am Ende nach Sätzen deutlich hinten lagen.