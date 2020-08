U 19: Hannover 96 freut sich über Speed-Maschine aus Schalke

Gelsenkirchen. Der 18-jährige Stürmer Lawrence Ennali hat in Hannover einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben. Zwei Schalker wechseln nach Duisburg.

Während sich die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 nach der ersten und vor dem Start in die zweite Phase der Vorbereitung auf die A-Junioren-Bundesliga 2020/21 gerade in einer (aktiven) Erholungsphase befinden, sucht der eine oder andere ehemalige Nachwuchsspieler der Königsblauen noch einen neuen Verein.

Fündig geworden sind Lawrence Ennali, Imad Aweimer und Maximilian Braune. Stürmer Lawrence Ennali, der in der vergangenen Saison bei Trainer Norbert Elgert in der Schalker U19 zu neun Bundesliga-Partien gekommen ist und beim 2:1-Sieg im Erstrunden-Spiel des DFB-Pokals der Junioren bei Rot-Weiß Erfurt einen Mini-Einsatz hatte, wird in der neuen Saison das Trikot der A-Junioren von Hannover 96 tragen.

Der 18-jährige gebürtige Berliner hat bei Stephan Schmidt für große Freude gesorgt. „Eine echte Speed-Maschine“, sagt der 43-jährige Trainer der 96er U19, die die vergangene Corona-Saison in der Staffel Nord/Nordost auf Rang fünf beendet hat. In Hannover hat Lawrence Ennali, der zwei Jahre lang beim FC Schalke 04 war, einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben.

Schalker Saisonstart im Parkstadion gegen den 1. FC Köln

Defensiv-Mann Imad Aweimer und Torwart Maximilian Braune, die in der vergangenen Saison bei Norbert Elgert (Aweimer) beziehungsweise Frank Fahrenhorst (Braune) zu keinen Bundesliga-Einsätzen kamen, haben sich nur ein paar Kilometer von Gelsenkirchen entfernt.

Vom FC Schalke 04 zum MSV Duisburg: Imad Aweimer. Foto: Joachim Kleine-Büning

Das Duo hat sich der U19 des MSV Duisburg angeschlossen, die die vergangene Saison vier Plätze hinter den Königsblauen auf Rang zehn beendet hat. Imad Aweimer (18), der gebürtige Bochumer, war zweieinhalb Jahre lang bei den Schalkern und Maximilian Braune (17), der gebürtige Oberhausener, sogar neun Jahre lang.

Nachdem der Deutsche Fußball-Bund den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht hat (es wird in der 17 Mannschaften starken West-Staffel wie in den beiden anderen auch nur eine einfache Runde geben), ist klar, dass die Schalker A-Junioren mit einem Knaller starten werden. Gegner des Teams von Norbert Elgert wird im Parkstadion, so sieht es der vorläufige Spielplan vor, am 20. September (Sonntag, 11 Uhr) der 1. FC Köln sein – also der Staffelsieger der abgebrochenen Corona-Saison 2019/20, die die Königsblauen lediglich auf dem enttäuschenden sechsten Tabellenplatz beendet haben. (AHa)