Bleron Krasniqi brachte Schalkes U 19 in der 16. Minute mit 1:0 in Führung.

Gelsenkirchen. „Das war ein wirklich spannender Test“, sagt Schalkes U-19-Trainer Elgert nach dem 2:1-Sieg über Preußen Münster II. Krasniqi und Janke treffen.

Und schon wieder packt Schalkes U 19 einen Oberligisten

Die Hammer SpVg hat es nicht geschafft, der ASC 09 Dortmund ebenfalls nicht, und nun ist auch die zweite Mannschaft des SC Preußen Münster als Männer-Oberligist in dieser Saison an den U-19-Fußballern des FC Schalke 04 gescheitert – allerdings knapp. „Das war ein wirklich spannender Test gegen einen starken Oberligisten, in dem beide Teams spielerisch auf Augenhöhe agiert haben“, sagte Norbert Elgert, der Trainer des Tabellensechsten der A-Junioren-Bundesliga, nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg.

Anders als in den Partien gegen Hamm und Aplerbeck traf die königsblaue U 19 diesmal nicht auf einen Oberligisten, der klar un­terlegen war. Das spiegelte sich auch im Halbzeitergebnis wider. Nachdem Bleron Krasniqi die Schalker mit 1:0 in Führung gebracht hatte, gelang den Münsteranern, die in der Oberliga Westfalen auf Rang zehn liegen, gut eine Viertelstunde später der Ausgleich. Dennoch hätte das Elgert-Team mit einer Führung in die Pause gehen können. Allerdings scheiterte Jimmy Kaparos, nachdem Franck Tehe gefoult worden war, in der 41. Minute vom Elfmeterpunkt. Der Ball flog über das Preußen-Tor, und zwar ziemlich deutlich.

Tim Janke erzielt das Schalker Siegtor

Den Siegtreffer der Schalker A-Junioren gab es dann nach dem Wechsel. Tim Janke traf in der 67. Minute zum 2:1. Dennoch war Norbert Elgert mit der zweiten Hälfte nicht so sehr zufrieden, vor allem mit der Defensiv-Leistung seines Teams nicht. „Hier hätte ich mir mehr Ballgewinne, mehr Ballbesitz gewünscht“, sagte der 63-jährige Fußball-Lehrer auf knappenschmiede.de und meinte, dass es kein unverdienter Sieg gewesen sei, da wir über 90 Minuten die klareren Chancen hatten“.

Schon am Sonntag (19. Januar) geht es für das Elgert-Team weiter, das am 2. Februar (Sonntag, 11 Uhr) mit der Partie beim DSC Arminia Bielefeld in die zweite Saisonhälfte starten wird. Die Schalker treffen im Schatten der Veltins-Arena auf den Karlsruher SC, den Tabellensiebten der Bundesliga-Staffel Süd/Südwest. Anstoß wird um 11 Uhr sein. (AHa)

Tore: 1:0 Bleron Krasniqi (16.), 1:1 (32.), 2:1 Tim Janke (67.).

FC Schalke 04 U 19: Wienand (46. Canpolat) - Aweimer (46. Barnes), Kaparos, Cross (46. Scheller), Ezeh (46. Michael) - Tost, Kronmüller, Fehler (46. Ennali), Tehe (46. Janke) - Krasniqi (46. Biskup), Hoppe.