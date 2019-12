Vier-Punkte-Spiel für Schlusslicht Schalke: Bergkamen kommt

Für die Oberliga-Handballer des FC Schalke 04 geht am Samstagabend ab 19.30 Uhr in der Schürenkamp-Halle an der Grenzstraße nicht nur um zwei Punkte, sondern vor allem um ein gutes Gefühl für die kurze Winterpause. „Damit wir nicht mit hängenden Köpfen ins neue Jahr starten werden“, formuliert Sebastian Hosenfelder, der Trainer des sieglosen Schlusslichtes, vor der Partie gegen den vier Punkte besser platzierten Tabellendrittletzten HC TuRa Bergkamen.

„Verlieren verboten!“, könnte die Schlagzeile für die Schalker lauten. Zumal eine Woche später die Partie beim verlustpunktfreien Spitzenreiter ASV Hamm-Westfalen II auf dem Programm steht (14. Dezember, Samstag, 19.30 Uhr). „Es wird ja gerne von einem Vier-Punkte-Spiel gesprochen“, sagt Sebastian Hosenfelder. „Es geht zwar nur um zwei Punkte, aber da ist was Wahres dran. Mit einem Sieg hätten wir zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, und dann wäre der Ausblick positiver als bei fünf oder sechs. Aber wir beschäftigen uns lieber mit Plan A und nicht mit Plan B.“

Schalkes Trainer Sebastian Hosenfelder erwartet ein Gewürge

Und wie ist das Gefühl des Trainers? „Wirklich gut“, antwortet Sebastian Hosenfelder. „Wir trainieren nach wie vor sehr, sehr anständig.“ Hoffnung gibt den königsblauen Handballern auch die Tatsache, dass sich Todor Ruskov nach seiner Schambeinentzündung inzwischen immer flüssiger bewegt. Auf den bulgarischen Linkshänder im rechten Rückraum könnte auch deshalb eine besondere Aufgabe zukommen, weil der HC TuRa Bergkamen, der um seine angeschlagenen Asse Dimitry Stukalin und Pascal Terbeck bangen muss, sehr offensiv deckt – 4:2, manchmal auch 3:3. „Ei­gentlich liegt uns das nicht“, sagt Sebastian Hosenfelder. „Aber wir haben uns darauf eingestellt: Mal sehen, ob wir das auch hinbekommen.“

Sehr einig sind sich beide Trainer, dass es wohl ein Kampfspiel werden wird. „Da gibt es keinen Schönheitspreis. Wir müssen die Punkte mit nach Hause bringen – egal wie“, sagt Bergkamens Thomas Rycharski, der ehemalige Bundesliga-Spieler, der mit seiner Aufsteiger-Mannschaft den Tabellenvorletzten TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck (34:22) und den Tabellenviertletzten HTV Hemer (32:29) geschlagen sowie gegen den CVJM Rödinghausen unentschieden gespielt hat (25:25). „Es wird kein wunderschönes Spiel“, meint auch Schalkes Coach Sebastian Hosenfelder, der ein Gewürge und eine hart geführte Partie erwartet, in der sich auch seine Deckung wieder besser präsentieren soll. „Und dann hoffe ich“, sagt der 38-Jährige, „dass wir mit 21:20 gewinnen.“