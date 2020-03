Freude in Buer, Enttäuschung in Horst. Bei den Gelsenkirchener Mannschaften in den Bezirksligen der A- und B-Junioren hält der bisherige Trend an.

A-Junioren-Bezirksliga

Firtinaspor Herne – SSV Buer 0:3

In der vorletzten Woche unterschrieb Bilal Gürdal seinen ersten Vertrag als Spieler der ersten Herren-Mannschaft der SSV Buer für die nächste Saison. Dieses Autogramm scheint ihn beflügelt zu haben. Beim 3:0-Sieg der Rothosen-Youngster in Herne war er mit zwei Toren (26.,78.) der Matchwinner.

Simon Gummels besorgte den Endstand (90.). „Wir haben geduldig gespielt“, lobte Trainer Misel Zec. „Irgendwann haben sich dann die Lücken ergeben.“ Nach dem Abpfiff durfte er sich außerdem darüber freuen, dass Verfolger Wattenscheid gegen Schermbeck nur 1:1 spielte. Die SSV baute ihren Vorsprung deshalb auf drei Punkte aus.

Westfalia Herne – SV Horst 08 3:2

Die Horster erzielten durch Kaan Mehmet Aksoy (3.) den ersten Treffer der Partie und durch Taylan Jiyan Yener (90.) auch den letzten. Trotzdem schlichen sie am Ende mit leeren Händen vom Platz. Herne kam kurz vor der Pause zum Ausgleich (40.), ging kurz danach durch einen von Steven Herricht verursachten Handelfmeter in Führung (50.) und erhöhte drei Minuten vor Schluss auf 3:1. „Eine unglückliche Niederlage“, fand der Horster Co-Trainer Gino Ciaramitaro. „Leider waren wir im Ausnutzen unserer Torchancen nicht so gut.“

B-Junioren-Bezirksliga

SSV Buer – FC Brünninghausen 7:0

Die SSV fertigte den bisherigen Tabellenzweiten überraschend deutlich mit 7:0 ab. „Wahnsinn. Das ist ein riesiger Erfolg für uns“, jubelte Trainer Carsten Weber. Sein Sohn Florian traf viermal (10., 25, 50, 61). Die drei weiteren Treffer teilten sich Thomas Heße (31.), Can Tufan (39.) und Can-Luka Kosgin (75.). Nach diesem Sieg wittern die Bueraner als Tabellenvierter wieder Morgenluft im Aufstiegsrennen.

SV Horst 08 – SC Weitmar 45 II 0:4

Die Horster hielten mit dem Tabellenführer aus Bochum anfangs gut mit, sie hätten durch Philipp Stenzel sogar mit 1:0 in Führung gehen können. Aber nach etwa 20 Minuten gab der SC Weitmar 45 II klar den Ton an. In der 30. Minute erzielte er den ersten der vier Treffer. Nach der Pause war er auch noch in der 43., 66. und 75. Minute erfolgreich. „Der Weitmarer Sieg geht in Ordnung, aber 4:0 ist zu hoch“, meinte 08-Trainer Rahman Özdemir. „Jetzt kommen auf uns die Schlüsselspiele im Kampf gegen den Abstieg zu.“

C-Junioren-Bezirksliga

SC Weitmar 45 – SSV Buer II 3:1

Die Bueraner boten fast über die gesamte Spielzeit eine ansprechende Leistung, aber am Ende zählten nur die fünf Minuten zwischen der 19. und 24. Minute. In dieser kurzen Phase fielen alle drei Treffer für die Weitmarer. „Das erste Gegentor war ein Schock für uns“, gab SSV-Trainer Michael Will zu. „Aber es spricht für die Moral der Mannschaft, dass sie wieder zurück ins Spiel fand.“ Durch Juliano Montesanto reichte es nur zu Ergebniskosmetik (65.). Bereits nach sechs Minuten hatte Aras Kilicalp einen Strafstoß verschossen.