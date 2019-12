Schalke. Am ersten Vorrundentag der Stadtmeisterschaft für Zweitmannschaften schaffen zudem Resse 08, Erle 08 und SSV Buer den Sprung in die Endrunde.

Viktoria Resse II und Horst 08 II dominieren ihre Gruppen

Überraschend gut war die Zuschauerzahl am ersten Vorrundentag der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der Zweitmannschaften in der Sporthalle Schürenkamp. Kreiskassierer Ralph Stuhlmann durfte sich über 180 verkaufte Karten freuen. „Das ist überragend gut“, sagte auch Christian Fischer, der Vorsitzende des Fußballkreises 12 am Rande der Spiele. Im vergangenen Jahr hatte man nicht so viele Zuschauer begrüßen können.

Und dabei waren nur neun statt zehn Mannschaften am ersten Vorrundentag am Start. Die Sportvereinigung Erle 19 hatte die Teilnahme ihrer zweiten Mannschaft abgesagt. Somit wurden alle Spiele gegen Erle 19 II mit 2:0 für den jeweiligen Gegner gewertet.

Zwei Mannschaften dominierten ihre Gruppen: Viktoria Resse II und SV Horst 08 II. In der Vorrundengruppe A begnügte sich Viktoria aber mit drei knappen 2:1-Siegen gegen die SSV Buer II, den VfL Resse 08 II und Westfalia Buer II. Nur gegen Middelich-Resse II schossen sie beim 3:1 einen Treffer mehr in den zehn Minuten Spielzeit.

Harelik vermisst taktisches Verhalten

Viktorias Trainer Ludwik Harelik war dennoch zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Unser Anspruch war es, die Endrunde zu erreichen. Das haben wir geschafft“, sagte er. Ludwik Harelik war zum ersten Mal als Trainer einer zweiten Mannschaft bei der Hallen-Stadtmeisterschaft dabei. Vor drei Jahren noch war er mit Beckhausen 05 das Überraschungsteam schlechthin und verlor erst im Finale gegen den SC Hassel mit 1:4. „Ich vermisse das taktische Verhalten“, sagte er nach dem letzten Auftritt seiner Mannschaft. „Mein Puls ist immer noch oben.“ Eine gewisse Taktik war bei kaum einer Mannschaft zu erkennen.

In der Vorrundengruppe B war es die zweite Mannschaft des SV Horst-Emscher 08, die alle Partien für sich entschied. Die Horster begannen mit einem 4:1 gegen den FC Horst 59 II. Es folgte ein 4:2 gegen den Erler SV 08 II und ein 6:2 gegen Beckhausen 05 II. Schließlich bekamen sie noch das kampflose 2:0 gegen Erle 19 II gutgeschrieben.

Für die Endrunde qualifizierten sich zudem noch die beiden Gruppenzweiten. Resse 08 II hielt im letzten Spiel der Gruppe A mit dem 2:2 gegen Middelich-Resse II den zweiten Platz fest. In der Gruppe B ging es ebenfalls in der letzten Partie noch um Platz zwei. Erle 08 II setzte sich am Ende deutlich mit 6:2 gegen Beckhausen II durch und blieb Zweiter.

SSV Buer II bester Gruppendritter

Schließlich durfte noch die zweite Mannschaft der SSV Buer jubeln. Denn sie war aus diesen beiden Gruppen der beste Dritte und ist bei der Endrunde der Zweitmannschaften am 4. Januar im Schürenkamp ebenfalls mit von der Partie.