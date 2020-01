Resse. Viktoria Resse will in ruhigeres Fahrwasser vorstoßen. Mit dem Ex-Wattenscheider Frank Kandsorra ist der Trainer für die neue Saison gefunden.

Viktoria Resse: Frank Kandsorra übernimmt zur neuen Saison

Der vom Abstieg bedrohte Fußball-Landesligist Viktoria Resse ist auf der Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison fündig geworden. Die Wahl fiel auf Frank Kandsorra. Der A-Lizenz-Inhaber war mehrere Jahre für Westfalia 04 tätig. Nach seinem Abschied vom Trinenkamp im Sommer 2018 coachte er eine Spielzeit lang die Sportfreunde Stuckenbusch in der Bezirksliga. In Resse tritt der 50-Jährige die Nachfolge von Frank Conradi an. Am Dienstag wurde er der Mannschaft vorgestellt.

„Wir erhoffen uns von dem erfahrenen Trainer, dass er die Viktoria wieder in ruhige Gewässer steuert und mit seinem großen Netzwerk Spieler für uns begeistern kann“, sagt Geschäftsführer Peter Colmsee. Für ihn ist die Trainersuche in dieser Saison zu einer Routineübung geworden. Mit seinem Sohn Stefan Colmsee, Werner Kasper sowie kommissarisch mit Frank Conradi und mit ihm selbst waren seit Juli bereits vier Männer am Ruder.

Frank Kandsorra wird schon jetzt in die Gespräche mit Betreuern und Spielern eingebunden, um frühzeitig den zu erwartenden Umbruch einzuleiten. Über seinen künftigen Klub sagt der ehemalige Wattenscheider Nachwuchstrainer: „Viktoria Resse hat in den vergangenen Jahren eine gute Entwicklung genommen. Der Klub ist eine gute Adresse im Amateurfußball.“