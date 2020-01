Viktoria Resse muss schon wieder einen Trainer suchen

Fußball-Landesligist Viktoria Resse muss sich wieder einen neuen Trainer suchen. Frank Conradi hat angekündigt, dass er nur noch bis zum Ende der Saison zur Verfügung stehen werde. „Aufgrund beruflicher Verpflichtungen werde ich in den nächsten Monaten sehr eingespannt sein“, sagt er. „Ich werde versuchen, es trotzdem zeitlich hinzukriegen und mit der Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen.“

Die Viktoria und ihre Trainer – das ist in dieser Spielzeit eine Geschichte mit mehreren Kapiteln. Bereits in der Woche vor Saisonbeginn warf Stefan Colmsee die Brocken hin. Auf ihn folgten interimsweise dessen Vater Peter Colmsee, gleichzeitig auch Geschäftsführer des Vereins, sowie der Sportliche Leiter Frank Conradi. Am 21. August fanden die Resser mit Werner Kasper einen Nachfolger, unter dessen Regie der Erfolg jedoch ausblieb. Nach fünf Niederlagen am Stück kehrte deshalb Frank Conradi am 24. September auf die Trainerbank zurück.

Anschluss an das rettende Ufer gefunden

Unter dem 48-Jährigen hat die Viktoria vor allem dank wiedergewonnener Heimstärke den Anschluss an das rettende Ufer gefunden. Trotzdem entschloss sich Frank Conradi jetzt, den Emscherbruch zu verlassen und dort nicht nur als Trainer, sondern auch als Sportlicher Leiter aufzuhören.

„Ich kann nicht ausschließen, dass ich zur kommenden Saison eine neue Mannschaft übernehmen werde“, sagt der Coach, unter dessen Regie die Resser mit dem Aufstieg in die Westfalenliga vor fast drei Jahren ihren bislang größten Erfolg in der jungen Vereinsgeschichte feiern durften. „Es muss passen“, sagt Frank Conradi. „Sollte ich eine andere Mannschaft übernehmen, muss mir die Aufgabe Spaß machen. Das ist unabhängig von der Spielklasse.“

Ihr nächstes Meisterschaftsspiel in der Staffel 3 der Fußball-Landesliga bestreiten die Resser am 9. Februar (Sonntag, 15 Uhr). Zu Gast sein wird dann der Dortmunder Tabellenzweite TuS Bövinghausen.