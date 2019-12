Viktoria Resses Trainer Frank Conradi fordert Auswärtspunkte

Resse. „Wir müssen endlich auch mal in der Fremde was holen“, sagt Frank Conradi, der Trainer von Viktoria Resse, vor der Partie beim SV Brackel 06.

Die drittschlechteste Heimmannschaft empfängt in der Fußball-Landesliga die schlechteste Auswärtsmannschaft. Und noch etwas könnte Viktoria Resse vor dem Gastspiel beim SV Brackel 06 aufbauen: Vor etwas mehr als einem Jahr, am 28. Oktober 2018, gewannen die Gelb-Schwarzen an der Oesterstraße in Dortmund mit 5:1.

Viktorias Trainer Frank Conradi wäre an diesem Sonntag auch einem nicht ganz so hohen Sieg zufrieden. „Aber wir müssen endlich auch mal in der Fremde was holen“, betont er. „Es reicht wegen unserer Schwächephase zu Beginn der Saison nicht, nur auf eigenem Platz erfolgreich zu sein. Die Mannschaft ist in der Lage, den Hebel umzulegen. Wir warten sehnlichst darauf.“

Mirko Blaschek hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen

Die abstiegsbedrohten Resser müssen beim Tabellenneunten auf Kunstrasen ran. Anstoß ist um 15 Uhr. „Das ist nachweislich nicht unser favorisierter Untergrund“, sagt Frank Conradi. „Aber das müssen wir ausblenden.“ Er hat trotz des jüngsten 3.1-Sieges gegen die DJK Wattenscheid noch andere Sorgen: die personelle Situation. Sie ist im Vergleich zur Vorwoche nicht besser geworden, obwohl Ben Kajan in den Kader zurückkehrt.

„Jetzt müssen alle noch enger zusammenrücken“, fordert der Coach. Ihm fehlen weiterhin die beiden Innenverteidiger Dominik Lücke (Leistenverletzung) und Mikail Birbir (berufliche Gründe). Außerdem ist Mirko Blaschek zu ersetzen. Er hat sich vor einer Woche eine schwere Knieverletzung zugezogen.