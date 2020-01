Gelsenkirchen. Nach der Biathlon World Team Challenge ist vor der Biathlon World Team Challenge. Der Vorverkauf für das Spektakel im Dezember 2020 startet jetzt.

Vorverkauf für Biathlon auf Schalke startet

Nach der erneut ausverkauften Biathlon World Team Challenge 2019 mit 46.412 Zuschauern ist die Nachfrage nach Tickets für das weltgrößte Biathlonspektakel weiterhin ungebrochen. Der Vorverkauf für die 19. Auflage des Biathlon auf Schalke beginnt am 15. Januar 2020 um 11 Uhr. Tickets ab 19 Euro sind unter anderem im Servicecenter an der Geschäftsstelle von Fußball-Bundesligist Schalke 04 sowie in den S04-Fanshops in Essen, Recklinghausen und Gelsenkirchen erhältlich.

2019 wurde es hochemotional

Traditionell startet der Vorverkauf für das Event in Gelsenkirchen mit dem heimischen Weltcup in Ruhpolding. Alle Fans können sich ab sofort die besten Tickets sichern, um am 28. Dezember 2020 in der Veltins-Arena live dabei zu sein. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Fans wieder auf zahlreiche spektakuläre Momente beim Biathlon auf Schalke freuen. 2019 erlebten die Zuschauer den hochemotionalen Abschied von Biathlon-Königin Laura Dahlmeier.

Das letzte Rennen ihrer unbeschreiblichen Karriere beendete die siebenmalige Weltmeisterin und zweifache Olympiasiegerin, knapp sieben Monate nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn mit einer außergewöhnlichen Leistung am Schießstand, als Viertplatzierte. Mit einem souveränen Auftritt in der Verfolgung siegte letztlich das Team aus Norwegen mit Marte Olsbu Roeiseland und Vetle Sjastad Christiansen. Gleichzeitig kündigten sie an, als Titelverteidiger auch in diesem Jahr an den Start gehen zu wollen.

Das Publikum sorgt Jahr für Jahr sowohl in der Arena als auch an der Außenstrecke, die mitten durch das Winterdorf führt, für eine grandiose Stimmung. Die zahlreichen Fans fiebern hautnah mit den hochkarätigen, internationalen Teams mit. Abgerundet wird das Biathlon-Spektakel mit Musik-Acts und einem bunten Indoor-Feuerwerk.