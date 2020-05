Wegen dieses Tipps spielt Rabbi Matondo beim FC Schalke 04

Gelsenkirchen. Rabbi Matondo spricht davon, dass seine Entscheidung, im Januar 2019 zum FC Schalke 04 gegangen zu sein, zu 100 Prozent die richtige gewesen sei.

Es ist Ende Januar 2019 gewesen, als Rabbi Matondo für neun Millionen Euro von Manchester City zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 gewechselt ist. Gerade einmal 18 Jahre alt. Jetzt hat er der britischen Boulevardzeitung Daily Mail verraten, warum er diesen Weg gegangen ist und dass ein ehemaliger Königsblauer dabei eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat.

„Manchester City ist ein Top-Klub, und ich habe großen Respekt vor ihm“, sagt Rabbi Matondo,, der bislang 19 Bundesliga- und zwei DFB-Pokal-Spiele für den FC Schalke 04 bestritten hat. „Zu der Zeit dachte ich über meine eigene Entwicklung nach und darüber, dass ein Umzug ins Ausland der richtige Schritt für mich sein könnte.“ Zumal er bei den Citizens seinen Stammplatz lediglich im U-23-Team hatte. Er wollte mehr, er wollte einen Wechsel, und da half City-Vereinskollege Leroy Sané entscheidend mit.

Leroy Sané hat Rabbi Matondo von den Schalker Top-Fans erzählt

Der vom FC Bayern München umworbene 24-jährige Nationalspieler, der nach seiner Zeit in der Schalker Knappenschmiede inzwischen zum Weltstar gereift ist und nach seinem Kreuzbandriss intensiv für sein Comeback ackert, hat Rabbi Matondo den Rat gegeben, zu den Königsblauen zu gehen. „Er sagte mir, die Fans seien Top-Fans und würden mich für immer lieben, wenn ich hart arbeiten und die richtigen Dinge tun würde“, erzählt Rabbi Matondo, der dieser Sané-Empfehlung schließlich folgte und kurz nach seinem Debüt für die walisische Nationalmannschaft nach Gelsenkirchen kam.

Rabbi Matondo, inzwischen 19 Jahre alt, gibt zu, dass ihn der Umzug ins Ausland hin und wieder auf die Probe gestellt habe. Dennoch ist er davon überzeugt, keinen falschen Entschluss gefasst zu haben. „Nicht viele Menschen können sagen, dass sie mit 18 Jahren ins Ausland gezogen sind, um dort zu arbeiten – und allein gelebt haben. Ich dachte, dass es gut für mich wäre“, sagt er. „Ich dachte, ich wäre reif.“

Rabbi Matondo: „Es war zu 100 Prozent die richtige Entscheidung“

Seine Entscheidung scheint Rabbi Matondo, der einen Vertrag bis 2023 besitzt, nicht bereut zu haben. Noch heute erinnert er sich haargenau an seinen ersten Einsatz. Er war kaum in Gelsenkirchen angekommen, als er am 2. Februar 2019 beim 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach 15 Minuten dabei sein durfte, nachdem ihn Trainer Domenico Tedesco für Sebastian Rudy eingewechselt hatte. „Es war“, sagt er, „eine unglaubliche Erfahrung. Es war verrückt.“

Rabbi Matondo macht jedoch auch kein Geheimnis daraus, dass er nicht jeden Tag in Deutschland bislang genossen hat. „Er war manchmal hart“, sagt der gebürtige Liverpooler. „Manchmal spielt man nicht, und du kannst frustriert sein, wenn die Dinge nicht richtig laufen. Du bist weg von deiner Familie und deinen Freunden. Aber insgesamt war es bisher eine unglaubliche Erfahrung. Ich habe es wirklich genossen. Es war zu 100 Prozent die richtige Entscheidung.“ (AHa)