YEG Hassel: Die Aufholjagd startet mit einem Dreier

Als Ahmet Inal am Sonntagnachmittag in Dortmund aus seinem Auto stieg, hatte er ein schlechtes Gefühl. Das lag aber nicht an dem anstehenden Westfalenliga-Nachholspiel seiner Fußballer von YEG Hassel beim BV Westfalia Wickede. Vielmehr bereitete ihm das stürmische und regnerische Wetter Kopfzerbrechen. „Als ich aus dem Auto gestiegen bin, war ich mir sicher, dass das Spiel ausfallen wird. Es war so windig, dass sogar meine Taktiktafel weggeflogen ist“, erzählte der Trainer.

Doch einige Zeit und ein paar testweise geschlagene Diagonalpässe später stand fest: Die Partie wird angepfiffen. Und damit war der Tabellenletzte hinterher auch hochzufrieden: Die Hasseler schlugen die Wickeder nämlich mit 2:1 und starteten ihre Aufholjagd also direkt mit einem Dreier.

Zwei Punkte liegt YEG jetzt nur noch hinter dem Relegationsplatz, den eben Westfalia belegt. Ahmet Inal wusste daher natürlich um die Bedeutung dieses Erfolges im ersten Ligaspiel des Jahres: „Wir haben uns heute für unsere intensive Vorbereitung belohnt. Dieser Sieg ist sehr wichtig für die Köpfe, damit die Jungs wissen, dass da für uns noch etwas drin ist.“ Besonders gefiel ihm die „aggressive Spielweise“ seiner Truppe, denn die sei angesichts der Witterungsverhältnisse ausschlaggebend gewesen. Inal: „Das war ein typisches Abstiegsspiel. Bei diesen Bedingungen konnten wir nicht mit spielerischer Klasse glänzen, sondern mussten immer hellwach sein und kämpfen. Dadurch haben wir diese dreckigen Punkte geholt.“

Dessen Pflichtspieldebüt als Coach startete zunächst gemächlich. Beide Teams waren zu Beginn auf Vorsicht bedacht. „Wir wollten Wickede locken, um dann im Mittelfeld zu pressen und zu kontern“, beschrieb Ahmet Inal den Plan.

Nur kurze Freude über die Führung

Und der ging in Minute 25 auf: Die Gäste eroberten den Ball und starteten einen schellen Gegenangriff, den Ahmet Tarik Tosun zum 1:0 abschloss. Die Freude über den Vorsprung währte aber nur kurz: Fünf Minuten später war YEG bei einer Standardsituation unachtsam, Muhammed Doganalp Cakir nutzte dies und glich aus. Doch erneut dauerte es nicht lange, bis der Ball im Netz zappelte – diesmal wieder in dem der Westfalia: Semih Esen nahm per Volleyschuss Maß und erzielte so das 2:1 (32.).

In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen und einem Pfostentreffer auf beiden Seiten. Unterbrochen wurde das muntere Spielchen nur von einer kurzen Regenpause um die 60. Minute, als es noch fester als vorher zu schütten begann. Aus der Ruhe brachte das die Hasseler aber nicht, sie retteten den knappen Vorsprung über die Zeit und feierten damit den dritten Saisonsieg. Zudem revanchierten sie sich für die 1:6-Schmach aus dem Hinspiel.

Inal warnt davor, sich nach dem ersten Schritt der Aufholjagd zurückzulehnen: „Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir haben heute kämpferisch gepunktet und nicht spielerisch. Wir müssen im nächsten Spiel versuchen, bei besserem Wetter auch spielerisch stärker zu sein“, sagt er. Dann ging es für ihn mit dem Auto zurück in die Heimat. Begleitet von einem guten Gefühl.

Tore: 0:1 Ahmet Tarik Tosun (25.), 1:1 Mohammed Doganalp Cakir (30.), 1:2 Semih Esen (32.).

YEG Hassel: Keser - Özgen, Ali, R. Demircan (65. Sari), Tosun (85. Kilic), Gülgün, Yildiz (88. Celen), Arik (46. Cantürk), Krzysztofiak, Esen, Özkaya.