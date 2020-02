YEG Hassel geht mit einem Ex-Profi ins Kellerduell

Die Fußballer von Westfalenliga-Schlusslicht YEG Hassel scharren mit den Hufen. Nachdem die ersten beiden Pflichtspiele dieses Jahres gegen den BV Westfalia Wickede und Lüner SV jeweils wegen Sturmgefahr abgesagt werden mussten, nehmen die Grün-Weißen am Sonntag einen dritten Anlauf. Ab 15.30 Uhr holen sie im Wickeder Pappelstadion die ausgefallene Partie bei der Westfalia nach. Und ein Hasseler dürfte darauf bereits ganz besonders heiß sein: Cihan Yildiz.

Der 24-Jährige ist nämlich neu im Team. Vor einigen Wochen trainierte der bis dahin vereinslose Mittelfeldspieler beim Team von Trainer Ahmet Inal mit und hinterließ einen derart guten Eindruck, dass die YEG-Verantwortlichen ihm direkt einen Platz in der Mannschaft anboten. Naja, eigentlich war das auch keine große Überraschung, denn dass Cihan Yildiz kicken kann, beweist seine Laufbahn. Der gebürtige Gelsenkirchener spielte in der Jugend für den FC Schalke 04 und Borussia Dortmund, ehe er im Sommer 2014 zum türkischen Erstliga-Aufsteiger Basaksehir Istanbul wechselte.

Da er dort aber nur für die Reservemannschaft oder in Pokalspielen eingesetzt wurde, lieh ihn sein Klub in den Folgejahren zu verschiedenen Zweit- und Drittligisten aus. Im Sommer 2018 wechselte er dann zum Viertligisten Erokspor. Laut dem Internetportal transfermarkt.de verließ er das Team aber bereits nach einem halben Jahr mit unbekanntem Ziel. Nun soll es für Cihan Yildiz bei YEG Hassel also wieder aufwärts gehen. Wie es dazu kam? „Cihan hatte in der Türkei immer wieder Achillessehnenprobleme und musste seine Profikarriere deshalb beenden. Er hat jetzt in Deutschland eine Ausbildung angefangen. Da er mit einigen Spielern von uns befreundet und die Verletzung inzwischen verheilt ist, hat er gefragt, ob er sich bei uns fit halten kann. Es hat ihm dann so viel Spaß gemacht, dass er zugesagt hat“, erklärt Trainer Ahmet Inal den Transfercoup.

Trainer Inal schwärmt von Yildiz

Sein Debüt feierte der Ex-Profi am Dienstag im Testspiel beim Oberligisten SC Westfalia Herne (1:4), als er in der zweiten Hälfte eingewechselt wurde. Coach Ahmet Inal war beeindruckt: „Als ich Cihan eingewechselt habe, war das schon ein großer Unterschied. Er hat riesige Qualitäten, trifft schnelle Entscheidungen, ist stark am Ball und passt damit optimal in unser Anforderungsprofil. Er ist ein großer Gewinn für uns.“

Ob es nach dem Joker-Einsatz nun gegen die nur fünf Punkte bessere Westfalia, die kürzlich ihren bisherigen Trainer Alexander Gocke durch Marko Schott ersetzte und sich am Donnerstag durch eine 0:3-Pleite beim Bezirksligisten Türkspor aus dem Dortmunder Kreispokal verabschiedete, auch zu einem Startelfeinsatz reicht? „Das weiß ich noch nicht. Ich weiß aber allgemein noch nicht, wen ich spielen lasse, weil wir einen riesigen Konkurrenzkampf haben. In Herne haben sich auch noch einmal einige Spieler angeboten“, so Inal.

Der Coach ist daher optimistisch, dass seine Hasseler mit einem Sieg im Kellerduell „die Chance nutzen, direkt im ersten Spiel des Jahres ein paar Punkte aufzuholen.“ Verzichten muss er dabei nur auf Tolga Cengelcik, der Neuzugang fällt nach seiner Verletzung aus dem Herne-Spiel vorerst aus. „Bei Tolga ist es zum Glück nichts Schlimmes, sondern etwas zwischen einer Zerrung und einem leichten Muskelfaserriss. Er wird uns aber ungefähr vier Wochen fehlen“, sagt Ahmet Inal. Da trifft es sich gut, dass der Trainer noch weitere gute Pferde im Stall hat, die mit den Hufen scharren. Zum Beispiel Cihan Yildiz.