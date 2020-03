Als sportlicher Leiter einer Fußballmannschaft mit türkischen Wurzeln ist Sener Bükrü inzwischen abgehärtet. Aussagen wie „Ach, da kommen die Türken“ und „die Türken sind wieder da“ hören er und seine Vereinskollegen von Westfalenligist YEG Hassel „regelmäßig“, wie er sagt.

Doch das, was den Hasselern am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel beim Tabellenführer SG Finnentrop/Bamenohl (0:2) an den Kopf geworfen wurde, schockte selbst Sener Bükrü. Laut Polizeibericht soll ein Finnentroper Zuschauer die Gäste in der zweiten Halbzeit mit der rassistischen Parole: „Hanau lebt! Hoffentlich passiert das auch hier“ attackiert haben. In Hanau hatte ein 43-Jähriger vor zwei Wochen neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen.

Eine Aussage, die auch Sener Bükrü am Spielfeldrand mitbekam und die ihn immer noch fassungslos macht: „So etwas tut schon weh, das gehört weder auf den Fußballplatz noch irgendwo anders hin. Das verdienen wir nicht“, betont er.

Der 33-jährige Täter konnte umgehend identifiziert und von SG-Ordnern des Platzes verwiesen werden. Sener Bükrü zeigte ihn anschließend bei der Polizei an, inzwischen ermittelt der Hagener Staatsschutz wegen Volksverhetzung. Einen Vorwurf wollte der Hasseler den Finnentropern aber nicht machen, auch wenn so etwas „ähnliches schon zwei Mal in Finnentrop passiert“ sei. Stattdessen stellte er fest: „Finnentrop hat sehr schnell gehandelt.“

Finnentrop zeigt sich geschockt

Bükrü weiter: „Die Zuschauer, der Vorstand und auch die Spieler waren sowieso allesamt gut drauf. Beide Teams haben sich im Spiel bekämpft, aber danach haben sich alle abgeklatscht und teils sogar umarmt. Es geht hier also nur um einen einzigen Idioten, der Hetze und Parolen verbreitet hat.“ Sener Bükrü bat Trainer Ahmet Inal deshalb auch darum, den Vorfall in der Pressekonferenz nach dem Spiel nicht noch einmal anzusprechen, um kein zusätzliches Öl ins Feuer zu gießen. „Wir stehen allerdings weiterhin mit Finnentrop in Kontakt, denn die sind genauso geschockt wie wir“, sagt Hassels sportlicher Leiter. Letzteres wird auch im Kommentar des SG-Vorsitzenden Franz-Josef Cwiklinski deutlich. Jener distanzierte sich gegenüber der Westfalenpost vehement von den Entgleisungen des Zuschauers: „Wir haben sofort ein Platzverbot ausgesprochen. Wir müssen jetzt nachdenken, was wir machen.“